Antonio Trinco fa rivivere la tradizione del 'Pust'

Il Pust è il tradizionale carnevale delle Valli del Natisone caratterizzato dalle tipiche maschere raffiguranti diavoli e creature similari che animano le stradine dei paesi valligiani durante il periodo carnascialesco. Antonio Trinco è un artigiano nativo di Rodda (Pulfero), uno dei paesi-simbolo di questa tradizione, e fin dal 2006 si cimenta nella realizzazione di tali maschere utilizzando legno di castagno, il suo preferito, ma anche noce, tiglio, betulla, ciliegio e altre varietà tipiche dei boschi di quel territorio.

Lo ha introdotto e sollecitato a questa attività artigiana una sua zia, anch'essa mascheraia autodidatta, e lui si è ritagliato un posto particolare all'interno del Consorzio mascherai alpini di cui frequenta spesso i simposi organizzati da questo sodalizio. Ma Trinco non realizza solo mascheroni, che predilige non dipingere ma lasciare visibili i colori e le venature naturali del legno. Si diletta pure a creare ciottole dal vago sapore primordiale utilizzando il tornio per la lavorazione del legno. Con questa tecnica e attraverso la selezione delle varie essenze dei boschi delle Valli del Natisone, Trinco realizza pezzi unici che presentano peculiarità cromatiche e strutturali.

Una panoramica di queste opere è visibile da alcuni giorni a Cividale presso la moderna sede centrale di Civibank, in via Pelizzo, in orario di sportello e ha già attratto l'attenzione di molti clienti e ospiti della banca per la sua originalità. La rassegna vuol essere un omaggio ad una artista-artigiano del territorio che da tempo si impegna in questa sua singolare attività volta a tutelare una particolare tradizione delle Valli esponendo le sue opere in varie rassegne perlopiù lungo tutto il confine orientale friulano, ma non solo.