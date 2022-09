Aperitivo con l'artista Luciano de Gironcoli

Una mostra che celebra due anniversari: i sessant’anni dedicati all’arte e i cinquanta dalle prime grafiche che denunciano gli orrori della guerra. Fra i ricordi del generale, inaugurata sabato 3 settembre nella sala espositiva della sede dell'Associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari, è il modo in cui Luciano de Gironcoli festeggia questi importanti traguardi.

Del secondo, tuttavia, avrebbe fatto volentieri a meno: significherebbe infatti non essersi più dedicato a un tema che, invece, ha percorso tutta la sua carriera e la sua vita.

La personale, curata e presentata da Eliana Mogorovich, si articola infatti nelle opere antimilitariste inaugurate dalle immagini realizzate durante un simposio internazionale a Idria per proseguire fino ai mesi più recenti, con doverosi e dolorosi accenni all’attuale conflitto in Ucraina senza dimenticare la seconda Guerra Mondiale cui si ispirano le tele finali, raffiguranti due incisive Danze macabre.

Idea sottesa a tutte le opere è l’insensatezza delle guerre e il paradosso fra chi i conflitti li decide e li guida, nutrendosi delle distruzioni umane e materiali a esse collegate, restando tuttavia nelle retrovie per assistere a questi spettacoli di morte come se si stesse assistendo a una recita. Una recita che, tuttavia, lascia sullo sfondo morti e macerie. Non vi è alcuna razionalità in tutto questo, tanto che lo stile geometrico spesso adottato dall’artista lascia più volte il passo a un grafismo informale, utile a descrivere il caos che governa queste situazioni dove il colore, quando è presente, tende a sottolineare l’assurdità anziché alleggerire l’atmosfera.

La mostra di Luciano de Gironcoli, salutata da una folla di amici artisti e critici, resterà aperta fino a sabato 1 ottobre e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-mercoledì 8:30-13:30, 14:30-18:30 / martedì 8:30-14:30 / giovedì-venerdì 9:00-13:00, 14:00-18:00 / sabato 10:00-12:00.

Ogni sabato mattina l’artista sarà a disposizione del pubblico per raccontare il non-senso delle sue opere e i sessant’anni trascorsi con l’arte. Inoltre, sabato 17 settembre alle 11 ci sarà un aperitivo con l’arte in cui sarà presente l’artista nella sede di Leali delle Notizie, in collaborazione con l’Azienda Agricola Brotto di Ronchi dei Legionari. Sarà questa un’occasione per assaggiare del buon vino, accompagnato dal racconto di Luciano de Gironcoli.

La mostra fa parte del ciclo “Arte e Territorio”, progetto realizzato con il supporto dell’amministrazione del Comune di Ronchi dei Legionari e con la collaborazione della Cassa Rurale Fvg e della Tabaccheria Finatti.

Luciano de Gironcoli nasce a Gorizia dove frequenta la sezione di decorazione pittorica (affreschi, graffiti e lacche) dell'Istituto Statale d'Arte “Max Fabiani”. Espone in pubblico, per la prima volta nel 1962, in occasione della mostra delle opere partecipanti al Premio San Floriano (Gorizia). Da allora è presente a centinaia di mostre collettive, concorsi, rassegne d'arte a carattere locale, nazionale e internazionale e allestisce numerose mostre personali in Gallerie pubbliche e private. Negli anni si è impegnato per la promozione dell'arte contemporanea fondando l'Associazione Culturale "EXIT" ed entrando a far parte dell’Associazione culturale "Amici di Isonzo-Soca", con la cui rivista collabora come redattore. Da diversi anni tiene conversazioni sull’Arte moderna e contemporanea all’Università della Terza Età di Cormons (Unitre) e da tempo organizza laboratori di pittura e grafica alla Comunità Terapeutica “La Tempesta”. Suoi lavori si trovano in numerose raccolte pubbliche e private regionali e d'oltreconfine. Dal 1972 vive a Cormons dove tuttora ha il suo studio.

Infine, fino al 18 settembre l’artista è presente con una serie di piccoli lavori alla mostra "Artista+Artista" alla Galleria Regionale d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo.