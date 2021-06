Aperitivo tra i libri, primo fuori programma dell'estate letteraria del Duino&Book

Mercoledì 9 giugnom, alle 18.30 all'Eppinger Caffè di via Dante 2/A a Trieste, si terrà il primo "fuori programma" dell'estate letteraria del Duino&Book, il festival letterario del territorio che si rende promotore della presentazione del volume di Linda Simeone.



Durante l'aperitivo di Eppinger Caffè l'autrice, dialogando con un altro personaggio di fama internazionale, il velista Berti Bruss, presenterà il suo libro "Cento Metri": una raccolta di racconti personali che racconta come una mamma single affronta la vita nella sua quotidianità, tra disavventure e piccole fortune.



"Cento metri. Racconti lunghi quanto un breve tratto di corsa" di Linda Simeone

In questo libro troverete la collezione di tutti i disastri che affronta nel quotidiano una madre single, abituata a superare le sue disavventure con spirito e caparbietà assieme a un sorriso e a un paio di scarpe da corsa, preferibilmente rosa. Tutti i nodi cosmici nei quali ho vissuto negli ultimi sette anni e che ho spazzolato via la sera, prima di andare a dormire, sono racchiusi qui. Dei testi da leggere nel tempo che serve per correre velocemente cento metri.

Un libro che urla forte e che darà fastidio a chi non sopporta che scriva i miei pensieri e, soprattutto, che li renda pubblici. Pazienza.

La condivisione di momenti toccanti di vita vissuta, nei quali un semplice "Linda, come stai?" avrebbe curato la situazione. Un testo che vuole confortare chi, quel "come stai", se lo chiede ogni giorno, ma da solo e in silenzio".



Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a: leviedellefoto@gmail.com

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1012338439303931/?ref=newsfeed