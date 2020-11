Aperta la prima edizione del Premio Letterario Resistenze

L'associazione CNA Pensionati e l'ANPI sezione di Tavagnacco lanciano la prima edizione del Premio Letterario Resistenze, un concorso per racconti brevi rivolto a tutti gli amanti della scrittura, e in particolare agli ultrasessantenni, che vuole dare voce alla memoria, vissuta o tramandata. Gli interessati a partecipare, siano essi scrittori già esperti o principianti, dovranno presentare un testo narrativo incentrato sulle “resistenze” di ieri o di oggi, armate o civili, ripercorrendo vicende personali oppure collettive, inserite in una dimensione storico-temporale liberamente scelta che dal secondo conflitto mondiale arriva ai nostri giorni.



NORME REDAZIONALI E SCADENZE - Gli elaborati dovranno avere una lunghezza massima di 9.000 battute; in caso di manoscritti, dovranno essere lunghi non più di 14 fogli e redatti in calligrafia ben leggibile. Saranno ammessi a partecipare al concorso tutti i racconti arrivati entro giovedì 31 dicembre 2020.



SELEZIONE E PREMI

COME PARTECIPARE

- Le opere saranno valutate da una giuria composta da tre esperti di storia e di letteratura. Tra tutti i racconti pervenuti ne saranno selezionati tre che si aggiudicheranno i premi previsti dal concorso. Al primo classificato sarà corrisposto un premio di 250 euro, al secondo andranno 150 euro e al terzo 100 euro. I tre testi vincitori, inoltre, saranno pubblicati sul periodico CNA Pensionati nazionale “Verdetà”.- Partecipare è facilissimo. Basterà inviare o consegnare in plico chiuso il proprio racconto (unitamente a una scheda in cui l'autore specificherà i suoi dati anagrafici e di residenza, il recapito telefonico e un eventuale indirizzo e-mail) ai seguenti indirizzi:CNA, via IV Novembre n.92, 33010 Tavagnacco – Feletto UmbertoBiblioteca comunale di Tavagnacco, via Mazzini 9, 33010 Tavagnacco – Feletto Umberto.ANPI Udine, via Brigata Re 29, 33100 Udine.Per ulteriori informazioni si può telefonare al 329.06174806 (CNA Pensionati Zona di Tavagnacco) oppure allo 0432.660639 (ANPI Sezione di Tavagnacco).