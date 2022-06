Aperte le iscrizioni alla quinta Scuola Pasolini

Si terrà dal 7 al 10 settembre e si focalizzerà su “Pasolini e la cultura europea” la quinta edizione della “Scuola Pasolini”, organizzata dal Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia, atteso incontro annuale di studio sull’opera dello scrittore che qualifica a livello internazionale l’attività del Centro.

L’iniziativa, ormai entrata nel novero dei più prestigiosi appuntamenti italiani di alta formazione dedicati a Pasolini, sintetizza uno degli obiettivi di Casa Colussi: coinvolgere attivamente (e far crescere) nell’ attività del Centro stesso studiosi italiani e stranieri nel nome di Pier Paolo Pasolini e ha inoltre reso possibile, negli anni, la nascita di una comunità scientifica e umana che studia un autore chiave del ‘900 per comprendere le trasformazioni contemporanee e le contraddizioni attuali, con l’obiettivo di irradiare conoscenze, nel segno di un sapere che viaggia, che si trasmette.

In considerazione del centenario del poeta, il tema dell’edizione 2022 verterà sull’influsso della cultura europea nell’opera pasoliniana. Le lezioni si focalizzeranno sullo studio delle fonti che hanno condizionato il percorso letterario, intellettuale e artistico di Pasolini, quindi sulle complesse implicazioni tematiche, stilistiche e politiche così come sulle forme di appropriazione e di riformulazione di modelli artistici da parte di Pasolini.

L’organizzazione della scuola sarà a cura del Centro Studi Pasolini di Casarsa e si avvarrà dell’affiliazione all’Équipe Littérature et Culture Italiennes (ELCI) di Sorbonne Université, dell’Università di Trieste e della Società Italiana per lo studio della Modernità letteraria (MOD), oltre che del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Casarsa della Delizia e della Fondazione Friuli, che offre il suo particolare supporto fin dalla prima edizione in virtù del fine formativo che persegue questo progetto del Centro studi di Casarsa.

Le lezioni sono indirizzate a studenti, laureati o dottorandi di qualsiasi nazionalità, purché dimostrino una buona conoscenza della lingua italiana. L’attività di studio sarà suddivisa in sei sessioni, di cui una dedicata ai giovani studiosi delle precedenti edizioni e includerà un laboratorio didattico a cura dei laureati / laureandi, dottorandi e dottori di ricerca che intendono condividere la propria esperienza di studio. Per partecipare alle lezioni della scuola è necessario avanzare la propria candidatura entro il 4 luglio inviano la richiesta a: info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it A ciascun partecipante il Centro Studi Pier Paolo Pasolini rilascerà, ai fini curricolari, un attestato di frequenza.

La Scuola Pasolini è diretta dai docenti Paolo Desogus della Sorbonne Université Parigi e da Lisa Gasparotto dell’Università di Milano-Bicocca, Come sempre sarà di altissimo profilo accademico il gruppo di esperti italiani e internazionali che parteciperanno in qualità di docenti all’autorevole masterclass.

info: www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it