Aperto il bando per il Premio Latisana per il Nord-Est

Motori accesi per la prossima edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che nel 2023 festeggia un traguardo importante con l’edizione numero 30.

Il bando è stato pubblicato sul sito premioletterariolatisana.it: c’è tempo fino a venerdì 28 ottobre per far partecipare i libri (opere di narrativa pubblicate in volume cartaceo, editorialmente autonome, ovvero romanzi o raccolte di racconti di un unico autore) che devono essere state pubblicate o tradotte in lingua italiana dopo l'1 settembre 2021.

Il concorso è riservato agli scrittori nati o residenti nel nord-est oppure a coloro che hanno ambientato le proprie opere in questo territorio, inteso come area geografica compresa tra Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Slovenia, Austria e Croazia.

Il Premio, infatti, dà voce alla migliore produzione letteraria del territorio, valorizzando non solo gli autori e le loro opere, ma anche specificità, storia e anima della grande area geografica di confine formata dal triveneto e dai Paesi confinanti.

Sono aperte anche le candidature per formare la nuova Giuria dei Lettori: anche per l’edizione 2023, infatti, Coop Alleanza 3.0 ha rinnovato il proprio sostegno per assegnare l’omonimo premio che viene conferito proprio dalla Giuria dei lettori.

Il Premio Latisana per il nord-est, infatti, si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma a chiunque ami la letteratura e, visto il numero sempre crescente di richieste di partecipazione, la Giuria dei lettori passa da 7 a 9 componenti: per candidarsi basta compilare l’apposito form sul sito del Premio. In caso di candidature superiori al numero richiesto, si procederà all’estrazione dei nomi in diretta Facebook.

La giuria tecnica che assegnerà il Premio Narrativa 2023 è formata da Cristina Benussi (presidente), Martina Cicuto (Assessore alla Cultura di Latisana), Luisa Antoni, Valentina Berengo, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi Zannini.

L’evento finale di premiazione in cui si sveleranno i vincitori della 30^ edizione è già fissato per sabato 15 aprile al Teatro Odeon di Latisana.

“Il nostro Premio raggiunge la sua 30esima edizione forte della lunga esperienza e ben saldo sulle sue radici – commenta l’Assessore alla cultura Martina Cicuto - Radici importanti che gli sono state conferite alla sua prima edizione quando si è deciso di valorizzare e premiare le peculiarità e l’unicità della letteratura di confine. Nel tempo il premio è cresciuto: la sua stessa natura lo ha accompagnato oltre i confini facendolo diventare sempre più internazionale, senza dimenticare il territorio da cui nasce".