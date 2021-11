Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Udine

L’Archivio di Stato di Udine ha recentemente presentato, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 dedicate al tema dell’accessibilità, una rassegna documentaria dedicata al linguaggio archivistico pensata in particolare per coloro che non sono frequentatori abituali di questi luoghi. Continuando questo percorso l’Istituto organizza ora un secondo appuntamento dedicato agli appassionati e a quanti si accostano al mondo degli archivi per la prima volta.

Mercoledì 1 dicembre il personale sarà a disposizione del pubblico per offrire la propria consulenza a chi desidera conoscere il patrimonio documentario conservato e iniziare una ricerca sulla propria famiglia, sul paese di origine o su altri temi legati alla storia del territorio e della società. Da dove partire? Cosa posso trovare e dove? Risponderemo a queste domande e a tutti i dubbi e le curiosità sui documenti e sulla loro lettura.





È necessaria la prenotazione telefonica allo 0432 477747 oppure via mail: as-ud@beniculturali.it. I colloqui avranno la durata di 30 minuti a partire dalle ore 14.30. Sarà possibile accedere solo muniti di certificazione verde.