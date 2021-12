Aperture natalizie sedi Erpac Fvg

Festività natalizie all'insegna della cultura, in Fvg, grazie all'Erpac, l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, che proporrà al pubblico alcune mostre in diverse località della regione.



A Trieste la mostra “Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs”, al Magazzino delle Idee (corso Cavour 2): dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; 25 dicembre chiuso; aperture straordinarie 24 dicembre dalle 10 alle 16, 26 dicembre dalle 10 alle 19, 27 dicembre dalle 10 alle 19, 31 dicembre dalle 10 alle 16, 1° gennaio dalle 11 alle 19, 3 gennaio dalle 10 alle 19, 6 gennaio dalle 10 alle 19.



Sempre a Trieste, la “Madonna con bambino” di Cima da Conegliano, nell’atrio del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (piazza dell’Unità d’Italia): tutti i giorni dalle 10 alle 18; 25 dicembre chiuso.



A Gorizia la mostra “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline”, al Museo della Moda e delle Arti applicate (Borgo Castello 13): dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19; lunedì chiuso; 25 dicembre chiuso; aperture straordinarie 24 dicembre dalle 9 alle 13, 26 dicembre dalle 9 alle 19, 1° gennaio dalle 13 alle 19, 6 gennaio dalle 9 alle 19.



A Gradisca d’Isonzo, la mostra “Spazzapan. Il fondo Milva Biolcati/Maurizio Corgnati”, alla Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan (via Ciotti 51): dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; lunedì e martedì chiuso; 25 dicembre chiuso; aperture straordinarie 24 dicembre dalle 10 alle 13, 26 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, 1° gennaio dalle 15 alle 19, 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.A Passariano di Codroipo, la mostra “Napoleone. Un omaggio”, a Villa Manin: dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30; lunedì chiuso; 25 dicembre e 1° gennaio chiuso; aperture straordinarie 24 dicembre dalle 10 alle 16, 31 dicembre dalle 10 alle 16, 6 gennaio dalle 10 alle 18.30.Di seguito le aperture delle altre sedi espositive di Erpac FVG.Museo della Grande Guerra di Gorizia: 24 dicembre dalle 9 alle 13, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre dalle 9 alle 19, 31 dicembre dalle 9 alle 13, 1° gennaio dalle 13 alle 19, 6 gennaio dalle 9 alle 19; ingresso gratuito fino al 31 dicembre 2021.Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia: 24 dicembre dalle 10 alle 13, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre dalle 10 alle 18, 31 dicembre dalle 10 alle 13, 1° gennaio dalle 13 alle 18, 6 gennaio dalle 10 alle 18; ingresso gratuito fino al 31 dicembre 2021.Museo della Vita contadina di San Vito al Tagliamento: 24 dicembre dalle 9 alle 13, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre dalle 10 alle 18, 31 dicembre dalle 9 alle 13, 1° gennaio dalle 13 alle 18, 6 gennaio dalle 10 alle 18; ingresso gratuito.Museo dell’Emigrazione di Cavasso Nuovo: 24 dicembre dalle 10 alle 13, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, 31 dicembre dalle 10 alle 13, 1° gennaio dalle 15 alle 17, 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17; ingresso gratuito.