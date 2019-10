Aperture straordinarie musei Erpac 1° e 3 novembre

Anche quest’anno l’ERPAC FVG propone l’apertura delle sue sedi nella giornata di Ognissanti, venerdì 1 novembre.



Di seguito le sedi e gli orari: Museo della Grande Guerra e Collezione Archeologica, in Borgo Castello a Gorizia (dalle 9 alle 19); Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia (dalle 10 alle 18); Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca d’Isonzo, con la mostra "Che bellezza! Che finura! Miela Reina + Luigi Spazzapan. Relazioni d'arte" (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19); Parco di Villa Manin a Passariano di Codroipo (dalle 9 alle 16.30, ingresso gratuito); Museo della Vita Contadina Diogene Penzi a San Vito al Tagliamento (dalle 9 alle 13, ingresso gratuito); Museo dell’Emigrazione di Cavasso Nuovo (dalle 10 alle 12, ingresso gratuito); Faro della Vittoria a Trieste (dalle 9.30 alle 16.30, ingresso gratuito).



Inoltre, domenica 3 novembre, come tutte le prime domeniche del mese, si potrà entrare gratuitamente in tutte le sedi sopra elencate, con una visita guidata alle 11 alla mostra in corso alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo e una visita guidata gratuita alle 16 al Museo della Vita Contadina di San Vito al Tagliamento.



Il Museo della moda e delle arti applicate di Gorizia, invece, rimarrà chiuso per lavori di riallestimento fino al prossimo 3 dicembre, quando verrà inaugurata una mostra che celebrerà i suoi vent’anni.



Per informazioni e visite guidate: tel. 348.1304726; email: didatticamusei.erpac@regione.fvg.it