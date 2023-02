Approda a Ronchi dei Legionari la mostra 'Abbraccio'

In vista della Giornata nazionale dei disturbi alimentari, che si celebra ogni anno il 15 marzo, l’associazione Leali delle Notizie ha pensato di dedicarle un evento espositivo all’interno del ciclo Arte & Territorio.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Fenice Fvg OdV, approda quindi a Ronchi dei Legionari, nella sala espositiva di piazzetta Francesco Giuseppe I, la mostra 'Abbraccio', che sarà inaugurata sabato 25 febbraio alle 18 nel foyer dell’auditorium comunale Casa della Cultura (entrata da Piazzetta Francesco Giuseppe I).

Quella di Ronchi è in realtà l’ultima tappa di un’esposizione che, precedentemente, ha toccato diverse città della regione, alcune delle quali ospitano i centri diurni e le équipe specializzate attive nel trattamento di queste patologie.

La mostra nasce insieme alla filastrocca 'Nella mia buccia' di Stefania Del Rizzo a cui si ispira e da cui ha avuto inizio il libro omonimo in cui la protagonista ricrea il mondo di paure, sofferenza, solitudine ma anche di speranza che ruota attorno ai disturbi alimentari. Le illustrazioni che compongono l’esposizione sono state realizzate da illustratori, professionisti e non, dai pazienti dei DCA regionali che soffrono di questa malattia e da ex pazienti.

La mostra a Ronchi dei Legionari resterà aperta fino a sabato 25 marzo e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-mercoledì 8.30-13.30, 14.30-18.30 / martedì 8.30-14.30 / giovedì-venerdì 9-13, 14-18.

Sabato 18 marzo alle 20.30, si terrà il convegno 'Un abbraccio ai Dca. I disturbi del comportamento alimentare nella salute, nelle relazioni, nella socialità'; interverranno esperti del settore per offrire un approccio ampio a questa delicata problematica.

La mostra fa parte del ciclo Arte e Territorio, progetto realizzato con il supporto dell’amministrazione del Comune di Ronchi e con la collaborazione della Cassa Rurale Fvg e della Tabaccheria Finatti.

L’associazione Fenice Fvg OdV si è costituita il 12 maggio 2008 grazie a un gruppo di genitori e condivide gli stessi scopi delle associazioni “Fenice” presenti in diverse regioni italiane.

I suoi obiettivi sono la cura e la riabilitazione dei disturbi alimentari attraverso gruppi di auto-aiuto per familiari e persone che soffrono di queste patologie grazie anche alla costante collaborazione con i centri di Trieste, Monfalcone, Udine, Palmanova. Fondamentale è l’attività di prevenzione svolta nelle scuole del territorio e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo del giornalismo per diffondere messaggi corretti sui Dca.

La Fenice si coordina inoltre con le Istituzioni regionali e locali per promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita attraverso azioni legislative, normative e assistenziali.