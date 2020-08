Appuntamenti per piccoli lettori

Continua la quinta edizione “Nessuno Escluso” il progetto di diffusione e promozione della lettura che vuole consolidare il ruolo delle biblioteche per le piccole comunità e spingere l'integrazione tra le lingue e le culture presenti sul territorio. Come sempre articolato su diverse attività, Nessuno Escluso si sta estendendo in tutto il Friuli con alcuni appuntamenti estivi fino al 4 settembre, per poi continuare il suo percorso autunnale nelle scuole e nelle biblioteche del Canal del Ferro e della Val Canale.



Tutti gli incontri, aperti al pubblico e gratuiti, avranno posti limitati ed è consigliata la prenotazione. L'iniziativa si svolge nell'ambito di Leggiamo 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, ed è a cura di Damatrà Onlus.



Venerdì 28 agosto, alle 18.00, a Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna si svolgerà l’incontro “Tutte le storie portano a”: è il racconto delle nozze segrete di una vestale, di un perfido zio che vuole a tutti i costi essere re e di due trovatelli cari agli dei che alla fine diventano principi.



In caso di maltempo l’attività si svolgerà nello stesso luogo. Per informazioni, rivolgersi all’Infopoint Malborghetto Valbruna, tel, .0428 64970 / info@visitvalcanale.itA seguire, a Tarvisio, sabato 29 agosto, sempre alle 18, in Piazza Unità i bambini e le loro famiglie sono chiamati ad assistere a “Mille soli da guardare”, la storia di Ravidara che fabbrica ogni sole che la gente del suo paese vede: un sole per ogni giorno e un giorno per ogni sole… Sarà davvero così?In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso Centro Culturale Julius Kugi, Via Giovanni Paolo II, 1. Informazioni: 0432 235757 / info@damatra.comDomenica 30 agosto, alle 18, nel Giardino esterno della biblioteca comunale di Moggio Udinese tocca a “1,2,3 … FUOCO!”. Una narrazione che parla di uno dei “misteri” più antichi del mondo: all’alba dell’umanità, nessuno sapeva cos’era il fuoco, né tanto meno come accenderne uno. E poi…In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso la sala polifunzionale. Per informazioni è possibile scrivere alla Biblioteca Comunale, biblioteca@comune.moggioudinese.ud.itAnche questi incontri, come i precedenti, hanno in comune alcune caratteristiche che contraddistinguono questa edizione di “Nessuno Escluso”: i bambini che assisteranno alle letture ascolteranno il racconto in cuffie wireless. Le cuffie, infatti, garantiscono il corretto distanziamento tra i bambini e fanno in modo che possano concentrarsi di più sulle parole e sulla narrazione del lettore, in uno spazio che risulterà dilatato e silenzioso. Tutti i racconti che sono stati scelti per gli incontri sono incentrati su fiabe tradizionali della tradizione orale e su argomenti mitologici delle più diverse culture: tutte storie, dunque, nate per essere raccontate a voce e per questo ancora più immaginifiche.Infine, per ogni incontro, saranno disponibili tante lenzuola sulle quali bambini e adulti potranno distendersi per tracciare la loro sagoma con un pennarello, un gesso o un filo rosso: proprio il filo rosso è il simbolo che unisce storie e bambini di Nessuno Escluso.Le sagome sulle lenzuola saranno portate da Damatrà nelle scuole quando verranno proposti i laboratori, in ottobre, e diventeranno (debitamente modificate dai bambini) mostri, creature e altri animali per nuove storie fatte dai bambini delle scuole.Gli appuntamenti si chiuderanno a Pontebba il 4 settembre.