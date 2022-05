Appuntamento a Gemona con Toni Capuozzo

Come siamo arrivati a questa guerra così vicina a noi? Come possiamo uscirne? Quanto durerà? Quanto influenzerà e cambierà le nostre vite? Come andrà a finire? Come ci viene raccontata questa guerra? Martedì 17 maggio alle 20.30 al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo cercherà di dare una risposta a queste domande che accompagnano le nostre incertezze e insicurezze.

Durante la serata verrà presentato il documentario “1992-2022 Ritorno all’inferno”, nel quale, assieme al suo cameraman dell’epoca, Capuozzo ha rivissuto i luoghi precisi in cui era stato durante i 10 anni di conflitto a Sarajevo. Una testimonianza della crudeltà della guerra, ma, in mezzo a tanta disperazione, anche gesti di solidarietà e umanità.

Nel dialogo con il Vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, si proverà ad analizzare la situazione odierna e il conflitto in Ucraina, avvalendosi dell’esperienza di una delle firme più amate del giornalismo italiano.

La partecipazione alla serata, organizzata dalla Comunità di Montagna del Gemonese, è gratuita e non necessita di prenotazione.

Come da nuove disposizioni governative, per accedere al cinema è obbligatorio indossare per tutta la permanenza all’interno della struttura una mascherina ffp2, mentre non è più necessaria l’esibizione del Green Pass.