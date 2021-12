Appunti sulla fine del Patriarcato è una mostra online a cura di RAVE East Village Artist Residency con Daniele Capra, Isabella Pers e Tiziana Pers, pubblicata sul sito dedicato https://raveresidency.art/endofpatriarchy/it/ disegnato e realizzato grazie alla collaborazione con Vulcano Agency.

La mostra è frutto di un progetto di ricerca nato agli inizi del 2020 e proseguito per quasi due anni, che raccoglie una serie di contributi testuali e visivi da parte di artiste e artisti, curatrici d'arte e teorici, sui temi del patriarcato e delle sue complesse implicazioni di natura culturale, antropologica, filosofica, politica, ambientale, antispecista e femminista, e vede la partecipazione di Camilla Alberti, Regina Josè Galindo, Igor Grubić, Deborah Hirsch, Elena Mazzi, Ryts Monet, Elisabetta Novello, Penzo+Fiore, Anna Pontel, Nada Prlja, Caterina Erica Shanta e Giuseppe Stampone, con i contributi della poetessa sudafricana Natalia Molebatsi, della curatrice d'arte Valentina Sonzogni, della scrittrice statunitense Lisa Kemmerer, della fotografa e attivista canadese Jo Anne McArthur e della zooantropologa Sabrina Tonutti.



Il progetto nasce a partire da una ricorrenza storica che riguarda il territorio in cui RAVE East Village Artist Residency opera, la caduta del Patriarcato di Aquileia, per arrivare al nostro tempo, con riflessioni e contributi critici rispetto all’idea di patriarcato e del suo superamento, rivolgendo lo sguardo verso nuove forme di pensiero intersezionale.Da un punto di vista storico, infatti, sono appena ricorsi i 600 anni dalla fine del periodo storico patriarcale, che caratterizzò fortemente il Friuli: il Patriarcato di Aquileia fu infatti un’entità politico-religiosa che contribuì a costruire la coesistenza tra popoli diversi in una multiculturalità possibile, dove lo scambio di merci, il dialogo e la contaminazione tra radici differenti costituivano la pratica quotidiana, andando a dare forma a quello che dagli storici venne definito "paradigma aquileiano", quale esperimento politico di compenetrazione culturale. Il Patriarcato inoltre istituì uno dei primi e più longevi parlamenti europei (attivo già dal XII secolo), dove ebbero seggio in Parlamento anche i monasteri femminili di Santa Maria in Valle di Cividale e del Monastero Maggiore di Aquileia. Durante il patriarcato venne fondata inoltre la prima Università della regione, a Cividale del Friuli nel 1353.Ma da un punto di vista etimologico (da patriarca, in greco antico πατήρ ἄρχων patèr àrchon, cioè 'padre-capo'), antropologico e sociologico il patriarcato assume ben differente valenza rispetto al periodo storico citato. Il progetto è quindi finalizzato ad analizzare e discutere le questioni del superamento del dogma sessista, della definizione di genere, e argomenta la necessità di un approccio intersezionale da applicare alle questioni di dominio e di oppressione, come ad esempio suggerito dalle pratiche ecofemministe.La storia degli ultimi due anni ci ha mostrato con forza i limiti e le conseguenze di un approccio antropocentrico, incapace di considerare e riconoscere l’altro, né di guardare agli ecosistemi come a un vivo continuum.La mostra, a carattere interdisciplinare, volge lo sguardo verso nuove e necessarie forme di pensiero in un progetto che intende proseguire nel tempo arricchendosi di nuovi contenuti. In questo senso APPUNTI SULLA FINE DEL PATRIARCATO auspica un’epoca di uguaglianza basata sulla reale condizione di partnership, al di là del genere, dell’etnia, della classe e della specie (come suggerisce la pratica di RAVE), mirando ad aprire nuovi scenari di coesistenza, nella pluralità degli sguardi possibili.APPUNTI SULLA FINE DEL PATRIARCATO è un progetto realizzato dall'APS East Village per RAVE East Village Artist Residency, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con: Comune di Trivignano Udinese, Associazione Culturale L’Officina, ALL/Università degli Studi di Udine, Musiz Foundation, Gallinae in Fabula, Trieste Contemporanea, NAHR Nature, Art & Habitat Residency. Main partner Vulcano Agency.