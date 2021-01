Apre al pubblico 'Van Gogh. Il Sogno' Immersive Art Experience

Apre finalmente al pubblico mercoledì 3 febbraio 2021, con orario 10.00 – 20.00, “Van Gogh. Il Sogno” Immersive Art Experience, esperienza d’arte multimediale che rende omaggio a uno dei più celebri Maestri della pittura moderna, che inaugura il calendario di iniziative di EmotionHall, la nuova arena immersiva permanente modulare e interattiva dedicata alla cultura in ogni sua espressione, che trova spazio all’interno del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO). Il progetto EmotionHall è un unicum assoluto a livello italiano e uno dei pochissimi esempi a livello internazionale di spazio museale inserito all’interno di una Galleria commerciale, che nasce da un’idea dal team di gestione del Tiare Shopping, sviluppata coinvolgendo poi professionisti e imprese.



Dopo la prima giornata di apertura “ Van Gogh. Il Sogno” Immersive Art Experience” secondo le misure previste per i musei nelle regioni “zona gialla”, sarà fruibile dal pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 20, con ingresso una volta ogni ora (ultimo accesso alle ore 19) con un’affluenza massima di 30 persone ogni ora per garantire la massima sicurezza.



“Van Gogh. Il Sogno” Immersive Art Experience” è un racconto coinvolgente, tra digitale e reale, della durata di circa 50 minuti, articolato attraverso multiproiezioni a 360° di immagini ad altissima definizione di 75 capolavori di van Gogh. Un progetto ideato da Stefano Fake, artista contemporaneo e video maker italiano affermato a livello internazionale, e da Nicola Bustreo, curatore museale, di eventi artistici e culturali, Direttore Artistico di EmotionHall, che hanno scelto di rileggere van Gogh nella sua dimensione onirica. Un’esperienza articolata attraverso tre ambienti, in cui si animano alcune delle tele più iconiche del Maestro olandese, accompagnate dalla voce dell’attore Maurizio Lombardi che interpreta le testimonianze scritte dal pittore, in cui approfondirne le vicende umane e artistiche ed “entrare” all’interno delle sue opere.Un modo nuovo di vivere l’arte che ambisce a realizzare attraverso la tecnologia ciò che van Gogh voleva fare con la sua arte attraverso il colore: allontanarsi dalla resa naturalistica per andare oltre l’immagine e rimandare a significati più profondi, più intensamente esistenziali. Una mostra fruibile a tutte le età, che non ha bisogno di essere spiegata per venire compresa, ma che ciascuno può vivere secondo il suo livello di conoscenza della storia dell’arte e del Maestro, tramite il suo punto personale di vista, elaborandone un messaggio positivo, di riflessione, di svago.“Poter finalmente svelare al pubblico un progetto nato dal team di gestione del Tiare Shopping, che grazie ai suoi ampi spazi e ai protocolli pensati è in grado di garantire le misure di contenimento e di sicurezza e offrire al contempo un momento di intrattenimento ci riempie di gioia – afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Tiare Shopping – La fruizione di un Museo e di occasioni culturali è certamente un’abitudine che è mancata alle persone in questi mesi. Aprire con accessi limitati, rispetto della distanza interpersonale, procedure di sanificazione, è un segnale concreto che contribuisce a dare speranza per il ritorno a una situazione di normalità”.