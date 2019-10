Aquileia... alla conquista di Roma

In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia, il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospita la mostra “Aquileia 2.200”, importante evento espositivo che intende ripercorrere le “trasformazioni” della città nei suoi momenti storicamente più significativi. Si va dall'epoca romana a quella bizantina e medioevale, passando per il Patriarcato e la Chiesa aquileiese, fino a giungere al periodo in cui Aquileia fu parte dell’Impero asburgico e, infine, agli anni della Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra.

Nata dalla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, la Fondazione Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia la mostra riunisce alcune importantissime opere d’arte romana provenienti dal Museo Archeologico Nazionale - tra cui l’iconica “Testa del Vento” bronzea - e circa trenta calchi di reperti aquileiesi provenienti dal Museo della Civiltà Romana e realizzati nel 1938 in occasione della Mostra Augustea della Romanità, laddove Aquileia era la città più rappresentata insieme a Pompei e Ostia. Cinquanta splendide fotografie scattate 40 anni fa dal maestro Elio Ciol, attualmente esibite al Mamm di Mosca, saranno un importante contributo di multimedialità che renderà molto coinvolgente la visita.

A corredo del percorso espositivo, sarà proiettato in “loop” il filmato sui primi due millenni di Aquileia realizzato da 3D Produzioni con l’apporto di materiali dell’Istituto Luce.

Oltre che celebrare i 2.200 anni di storia, la mostra vuole sottolineare l’importanza del rapporto Aquileia-Roma e la straordinaria capacità di palingenesi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti, la cui esistenza ha avuto un significato non solo militare, politico ed economico, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel rapporto tra Oriente e Occidente.

Per secoli Aquileia è stata il porto più a settentrione dell’intero Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata di merci, arte e idee provenienti da Nord Africa e Medio Oriente che, rielaborate e metabolizzate, da Aquileia si sono diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum.

ORARI. La mostra sarà visitabile dal 9 novembre all'1 dicembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).