Aquileia, gli affreschi della cripta prendono vita

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dal tramonto fino a notte inoltrata è prevista la performance di videomapping dedicata al ciclo di affreschi contenuti nella Cripta della Basilica.



La Cripta degli Affreschi (risalenti alla prima metà del XII secolo) è uno dei tesori nascosti più belli e preziosi custoditi dalla Basilica di Aquileia. Essa è esattamente al di sotto dell'altare principale e si presenta agli occhi del pellegrino come una apparizione quasi magica per la sua grande ricchezza di colori vivaci e con le sue armoniche architetture eleganti e lineari. Questi capolavori di arte sacra, unici nel loro genere, rappresentano un punto di sintesi tra il bizantinismo rielaborato dai veneziani nel cantiere di San Marco e le suggestioni di matrice occidentale.



Alcune di queste rappresentazioni sacre, opportunamente elaborate site-specific per la proiezione sulla facciata del Campanile in Piazza Capitolo ad Aquileia, verranno proiettate in un suggestivo loop dal tramonto fino a notte fonda. L’evento è in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Aquileia ed è curato da Aquileia Digital Arts.



“È una interessante occasione per presentare a un pubblico di visitatori più vasto e variegato uno dei tesori della Basilica. L’effetto emozionale e visivo dei coloratissimi affreschi della Cripta possono davvero avere un impatto sullo spettatore e contribuire a una valorizzazione dei nostri tesori in maniera originale e immersiva.” così ha commentato Emanuele Zorino, Sindaco di Aquileia e Presidente pro tempore della omonima Fondazione.Il video mapping, per suggestione dall'inglese projection mapping e dal francese mapping vidéo, è una tecnologia multimediale che permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali, in modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusuali sulle superfici interessate.Aquileia Digital Arts è sostenuto dal Comune di Aquileia e dalla Regione FVG - Direzione Turismo e punta alla valorizzazione del territorio in termini sia turistici che sotto forma di produzione culturale, artistica e di eventi dedicati. Un ringraziamento speciale va alla Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta di Aquileia per le immagini degli affreschi.Dopo gli ’eventi estivi e autunnali di apertura dell’Aquileia Film Festival, e di omaggio al Milite Ignoto, e di questo dedicato agli affreschi, per il 2022 sono in cantiere altre iniziative delle quali si potranno trovare informazioni online sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram omonimo Aquileia Digital Arts.