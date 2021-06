Aquileia, successo per l'Open Day

È un successo anche al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia l’Open day delle aree archeologiche, che si tiene da sabato 19 giugno fino all’alba di lunedì 21 giugno. Nell’importante città dell’Impero Romano, un weekend ricco di appuntamenti in occasione delle Giornate europee dell’Archeologia promosso dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia, MAN, PromoTurismoFVG, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona, Pro Loco Aquileia, Associazione Nazionale per Aquileia e Fondazione Radio Magica.

Anche domani sarà possibile scoprire la nuova sezione “Lusso e ricchezza” del Museo Archeologico nazionale, iscrivendosi alle visite guidate a cura di PromoTurismoFvg (alle 10.30 e alle 16.30, prenotazione obbligatoria tel. 0431-919491 o info.aquileia@promoturismo.fvg.it). La nuova sezione espone una delle più importanti collezioni di oggetti in ambra, gemme intagliate, cammei, monete e raffinati gioielli, che raccontano l’opulenza di una grande città del Mediterraneo antico.