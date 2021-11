Arci e Anpi insieme per la seconda edizione di Leggere per Resistere

Tornano, dopo un anno di sosta forzata, gli appuntamenti con la letteratura dedicata alle resistenze di ieri e di oggi.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, di sabato 23 ottobre, con il libro La Rosa di Gerico di Andrea Gratton, vi aspettiamo per il secondo appuntamento fissato per sabato 6 novembre.

E' un graditissimo ritorno di un ospite che ormai vanta numerosi saggi storici pubblicati, tra cui il popolarissimo Mussolini ha fatto anche cose buone, Francesco Filippi. A questo è seguito Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto edito da Bollati Boringhieri nel 2020 e distribuito anche da la Repubblica. In questo saggio l'autore parla di fascismo e antifascismo, questioni che, nonostante la negligenza dei media e della "politica", rimangono quanto mai attuali e scottanti. Francesco Filippi nato nel 1981, è uno storico della mentalità e formatore presso l'Associazione di Promozione Sociale Deina, che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in tutta Italia.

Le iniziative si terranno alla Sala Menocchio in via Ciotti, 1 a Montereale Valcellina con inizio alle ore 18:00 con obbligo di Green pass. A seguire ci sarà un piccolo brindisi presso la sede ARCI.