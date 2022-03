Art Aia presenta 'For Ukraine'

Art Aia - Creatives In Residence di Sesto al Reghena ospita l'artista contemporanea newyorkese Mary Bluestocking in residenza presso il centro d'arte in Friuli-Venezia Giulia. Bluestocking ha un rapporto di lunga data con Art Aia, avendo esposto nella succursale di Berlino i suoi lavori su piccola scala come fumetti e stampe a tema aereo, visibili anche nella mostra digitale permanente di Google Arts & Culture Art Aia - La Dolce Berlin and the independent art scene realizzata nel 2019.



Quando Giovanni Morassutti, direttore di Art Aia, e a sua volta artista multidisciplinare, ha visto lo sketch "дети I"/"Dety I" di Bluestocking, le ha subito offerto una residenza in Italia in modo che potesse avere la possibilità di sviluppare il suo lavoro su larga scala.



Il primo lavoro di grandi dimensione di Mary Bluestocking è l'installazione site specific "дети II" / "Deti II" (in russo "Bambini II"), una ricreazione delle scritte per prevenire attacchi realizzate in prossimità del teatro/rifugio di Mariupol, in Ucraina che è stato bombardato lo scorso 16 marzo dall'esercito russo dove ancora oggi si ritiene che centinaia di persone siano rimaste intrappolate.



dove si vede la scritta riportata in cirillico su una grande distesa di ghiaia presso gli spazi della residenza friulana.Una breve versione del video della lunghezza di un minuto è stata postata dall'artista sui social media il 19 Marzo a simboleggiare una sorta di veglia per le vittime dell'attacco russo al teatro.dai "fascisti genocidi". La serie individua ed enfatizza il dettaglio critico della scena teatrale di Mariupol denunciando Putin e la sua amministrazione, rendendo evidente la loro loro colpevolezze di crimini di guerra.. La serie cerca inoltre di aumentare la consapevolezza tra coloro che sono confusi dalle informazioni, dalla censura e dalla disinformazione nei media.