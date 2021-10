Art Bonus premia #iosonomecenate del Css di Udine

C’è anche il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia tra i dieci progetti finalisti del concorso nazionale Art Bonus, collegato all'omonimo programma lanciato nel 2014 dal Governo, che riconosce ai donatori un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno di un bene culturale.

La premiazione dei finalisti della quinta edizione, con i dieci progetti finanziati più votati dal pubblico sul portale concorsoartbonus.it, si terrà giovedì 7 ottobre, nel convegno di apertura di LuBeC – Lucca Beni Culturali, incontro internazionale dedicato alla filiera beni culturali - tecnologie – turismo, in programma per due giorni al Real Collegio. Il primo classificato per il 2020, con 2.314 voti, è stato il restauro della Fonte di San Francesco a Ponte San Giovanni, del Comune di Perugia.

Il conferimento delle targhe di riconoscimento in occasione di LuBeC si terrà alla presenza di Mario De Simoni, presidente e amministratore delegato di Ales, Carolina Botti, direttrice di Ales e referente Art Bonus per il MiC e Francesca Velani, direttrice della manifestazione.

“L’Art Bonus è una storia di grande successo", dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "A sette anni dalla sua entrata in vigore sono stati raccolti circa 600 milioni di euro di donazioni per la tutela del patrimonio culturale e il sostegno allo spettacolo dal vivo. Gli oltre 23mila nuovi mecenati dell’arte confermano inoltre quanto la cittadinanza e i territori vogliano partecipare in modo diretto alla salvaguardia del patrimonio culturale. In questi anni sono fiorite moltissime iniziative ma quella di maggiore rilievo è sicuramente il concorso 'Progetto Art Bonus dell’anno' che, edizione dopo edizione, ha visto crescere i partecipanti e consolidare il coinvolgimento di intere comunità. È importante adesso che questa volontà di donare al patrimonio culturale continui a crescere”.

Dall'anno di avvio a oggi, le risorse raccolte attraverso l'intero programma Art Bonus hanno consentito lo svolgimento di oltre 4.600 operazioni di manutenzione e restauro, di sostegno a istituti e luoghi pubblici della cultura, fondazioni, festival, teatri nazionali e di tradizione, di interventi sulle strutture di enti e istituzioni pubbliche senza scopo di lucro attive nello spettacolo, a beneficio di quasi 2.100 enti.

Sono stati 210 in totale i progetti partecipanti al concorso Art Bonus 2020. Nella ripartizione geografica 113 vengono dal Nord Italia, 81 dal Centro e 16 dal Sud. Questi i numeri dell'adesione per ciascuna regione: Abruzzo due; Calabria uno; Campania tre; Emilia Romagna 29; Friuli Venezia Giulia nove; Lazio 12; Liguria sei; Lombardia 19; Marche 21; Molise uno; Piemonte 25; Puglia quattro; Sardegna due; Sicilia tre; Toscana tre; Trentino Alto Adige otto; Umbria dieci; Veneto 17.

#iosonomecenate - #iorestoacasaconilCSS. Fondato nel 1978, il CSS di Udine è una realtà culturale che organizza e promuove attività teatrali: al primo lockdown ha reagito con il progetto #iosonoMecenate - #iorestoacasacon… per sostenere il lavoro degli artisti. ‘Restiamo a casa, ma con gli artisti e diventiamo tutti Mecenati per sostenerli’: sono nati così gli appuntamenti teatrali in diretta dalla pagina Facebook del CSS ogni sera da marzo ad aprile 2020, ancora fruibili su Facebook e sul sito www.cssudine.it. Le donazioni ricevute sono state pari a 6.507,85 euro, i voti 1.106, che permettono al progetto di salire al quarto posto nella classifica nazionale alle spalle del Restauro Fonte di San Francesco a Perugia, Kilowatt Festival 2019 | Associazione culturale CapoTrave / Kilowatt (Sansepolcro, Arezzo) e Macerata Opera Festival 2019 – Cento mecenati per lo Sferisterio.