Arte e Natura del Friuli su Google Arts & Culture

Giovanni Morassutti, attore, regista e fondatore della residenza d'arte internazionale Art Aia - Creatives / In / Residence nel Pordenonese, insieme a Google Arts & Culture, porta online una serie di mostre sulla piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online.

Durante gli studi negli Stati Uniti Morassutti ha lavorato, per citarne alcuni, con Ellen Stewart, fondatrice di La MaMa etc. e con Gus Van Sant in Last Days, oltre all’esperienza diretta con Susan Strasberg, presso l'Actors Studio di New York, e con il suo collaboratore e mentore di lunga data John Strasberg.