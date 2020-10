In occasione dell’annuale edizione di “Invito a Palazzo - Arte e storia nelle banche e nelle fondazioni di origine bancaria”, promossa a livello nazionale da Abi, nella giornata di sabato 3 ottobre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che anche quest’anno aderisce alla manifestazione, promuove la collezione dell’artista Luigi Spazzapan e invita il pubblico a visitare l’omonima Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo.



Con l’occasione sarà possibile ammirare anche la mostra temporanea appena inaugurata “Plurima. Galleria d’arte. Udine / Milano. 1973-2102”, omaggio ad una delle principali realtà del Friuli Venezia Giulia che hanno fatto conoscere l’arte contemporanea in regione, ed accedere alle visite (su prenotazione) alla collezione e alla mostra, con il seguente orario: ore 10,30 (visita alla mostra), ore 11,30 e ore 17,00 (visita alla collezione). Info e prenotazioni allo 0481 960 816.



Un invito dunque extra moenia per conoscere un patrimonio artistico esposto a rotazione al primo piano della galleria, dedicato esclusivamente alla valorizzazione della raccolta della Fondazione e della personalità eccezionale dell’artista Luigi Spazzapan, gradiscano di origine e torinese di adozione. Un artista che seppe unire la cultura dell’espressionismo e del primo e secondo futurismo a tendenze derivanti dalla pittura francese, dall’impressionismo a Matisse, sino alle ultime figurazioni astratte informali.La Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, situata nello storico Palazzo Torriani, ora sede municipale, è gestita in forma associata dallo stesso Comune di Gradisca d’Isonzo, da Erpac – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, ed è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.La visita dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19 adottate da ERPAC, ente gestore della Galleria.