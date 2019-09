'Arte tra le calli' a Marano Lagunare

Undici esposizioni curate da artisti molto diversi tra loro, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dalle regioni limitrofe, performance artistico musicali, concerti e letture poetiche. L'arte contemporanea intesa in senso trasversale, ricca di contaminazioni tra diverse forme d'espressione, sarà la protagonista indiscussa della quinta edizione di [A] - Arte tra le calli, manifestazione diffusa in calendario dal 7 al 15 settembre a Marano Lagunare. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione culturale [A], per nove giorni trasformerà il centro storico del suggestivo borgo della Bassa Friulana in una galleria d'arte a cielo aperto, con mostre dislocate tra le calli. Per tutti gli appassionati d'arte contemporanea l'appuntamento è sabato 7 settembre, alle 17.30, presso la Pescaria Vecja di Marano Lagunare, per l'inaugurazione della rassegna e la presentazione degli artisti coinvolti.

Ad esporre saranno Walter Bortolossi, Edi Carrer, Damian Comas, Daniela D’Arielli e Nicola Di Croce, Bruno De Blasio, Arianna Ellero, Aldo Ghirardello, Alfonso Firmani, Massimo Poldelmengo, Dario N. Zangirolami, Alessandro Zorzi.

Nelle piazzette di Marano seguiranno, alle 19.00, la performance artistico-musicale Pieno vuoto (Voll Und Leer) - Trio con l’artista Arianna Ellero e i musicisti Paolo Pascolo al flauto e Stefano Giust alla batteria, alle 20.00, è il turno urlo di PIUMA con il poeta Roberto Ferrari e il musicista Sandro Carta alla tromba; quindi ci si sposterà nuovamente in Pescaria Vecja per un saluto conviviale con gli artisti, in attesa dell’esibizione del duo Angelo Comisso piano e Alfredo Laviano batteria che ci presenteranno in prima nazionale il progetto Musiche scritte con matita senza punta.