Artefici.ResidenzeCreativeFvg, rinvia la pubblicazione delle selezioni

In seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria, la pubblicazione delle selezioni per il terzo anno del progetto Artefici.ResidenzeCreativeFVG promosso da ArtistiAssociati è posticipata a sabato 30 maggio.



Il progetto Artefici mette in dialogo artisti e compagnie italiane delle arti performative con il territorio goriziano attraverso la pratica della residenza artistica. Gli artisti selezionati potranno usufruire dell’ospitalità in spazi teatrali attrezzati per l’ideazione o il perfezionamento dei propri percorsi creativi.