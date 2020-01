Artist talk a Casa Cavazzini

Domenica 12 gennaio 2020, alle ore 10.30, Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine, ospiterà l'artist-talk tra Sofia Braga e Andreas Zingerle (KairUs), media artisti protagonisti del progetto MIND THE _GAP, terza edizione, che inaugura questo week-end a Gorizia.



Il talk sarà un momento di confronto e approfondimento sulle pratiche di ricerca dei due artisti visivi che partecipano alla mostra "Ricalcolo. Di territori computanti e dei loro attuatori analogici", e sarà moderato dal curatore dell’esposizione, Davide Bevilacqua.



In particolare Sofia Braga parlerà di post-digitale, ovvero di strategie di rappresentazione tra fisico e digitale mentre Andreas Zingerle proporrà un intervento dal titolo "Seeing machines and mapping smart futures".



Sofia Braga è un’artista italiana la cui ricerca si sviluppa tra pratiche digitali e post-digitali, concentrandosi in particolar modo sull’impatto sociale delle interfacce web.KairUs è il nome del collettivo degli artisti Linda Kronman e Andreas Zingerle. I loro lavori esplorano temi legati alla vulnerabilità dei dispositivi dell’Internet delle Cose (Internet of Things) e “l’aziendalizzazione” della governance cittadina nelle Smart Cities.



L'appuntamento a Casa Cavazzini, rientra nel programma di eventi collaterali legati alla terza edizione del progetto d'arte contemporanea Mind The Gap – promosso da Alteforme con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



La mostra "Ricalcolo" inaugurerà sabato 11 gennaio alle 17.30 e sarà visitabile dal 12 gennaio al 9 febbraio a Gorizia, nello spazio espositivo KB 1909/Belo 189 in via Carducci 41 ed alla Biblioteca Statale Isontina.



Ingresso libero

www.projectmindthegap.it

mail@altreforme.net

Altreforme, Udine tel. 0432 227853