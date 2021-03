Artisti bielorussi in prigione per una mostra

In Italia si parla poco degli eventi che in pochi giorni hanno sconvolto la vita di tantissimi cittadini in Bielorussia a seguito delle elezioni del 9 agosto 2020, che per la sesta volta hanno visto vincitore Aleksandr Lukašenko, presidente dal 1994. L’esito ha fatto esplodere le proteste per sospetti brogli elettorali e la richiesta di nuove elezioni. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare pacificamente. Dopo l’intervento di polizia e unità speciali di sicurezza per reprimere la manifestazione, la situazione è sfuggita di mano. Capire cosa sta succedendo è difficile, perché internet e la rete telefonica sono bloccati. Da agosto a oggi si contano 33mila arrestati come presunti dissidenti e più di 200 prigionieri politici.



PERSEGUITATI POLITICI - Anche gli artisti hanno subito maltrattamenti e arresti. Tra questi, i protagonisti di Poetic dissent, l’esposizione di videoarte fruibile sul sito www.bsidewar.org, inaugurata da IoDeposito, Onp friulana che dà spazio e voce a quattro giovani artisti bielorussi, Lesya Pchelka, Uladzimir Hramovich, Vasilisa Palianina e Gleb Burnashev, per raccontare al mondo quello che succede e non possono dire, pena reclusione o tortura. “La nostra realtà – spiega Chiara Isadora Artico, art director di IoDeposito - ha creato negli anni un vivaio di 200 artisti in 55 paesi del mondo: quello che accade ai nostri artisti bielorussi, perseguitati perché ritenuti intellettualmente pericolosi, ci addolora”.



Pochi giorni fa, la drammatica testimonianza di Lesya Pchelka: “Siamo stati sequestrati nel cortile di casa nostra. Nella cella da sei posti letto c’erano 24 persone, senza materassi, coperte e prodotti igienici. Uladzimir ha trascorso 15 giorni in prigione. Ora siamo entrambi a casa, ma ci siamo ammalati di Covid”. Tra le opere visibili online, anche il video Scratches, fortemente politico, con la mani che cancellano dal documento d’identità bielorusso gli elementi in oro, rendendolo così anonimo: l’opera che, che con tutta probabilità, ha portato in carcere i due artisti.