Mercoledì 30 giugno, dalle ore 10 alle 13.30, si terrà il convegno "Artisti e Grande Guerra", organizzato nell'ambito del progetto Walk of Peace - cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il programma INTERREG V-A Italia Slovenia (2014-2020).



L'appuntamento è online sulla piattaforma Zoom e sarà accessibile mediante una preiscrizione al seguente link: https://zoom.us/webinar/register/WN_4ILkBeJUSmeHd5aUTe8Ijw



Parteciperanno al convegno Alessandro Del Puppo con un intervento dal titolo 'Esperienza della guerra e cultura visiva: quattro temi iniziali'; Silvester Gaberšček che parlerà di 'L'arte in trincea. Il caso del fronte dell'Isonzo';

Isabella Reale che affronterà il tema degli 'Artisti friulani nella Grande Guerra: opere, memorie, mostre, dal fronte all'esodo'; Petra Svoljšak con l'intervento 'Chi risparmia in propaganda sciuperà in sangue. L'arte al servizio dell'ultima guerra dell'Austria-Ungheria'; Barbara Vodopivec, con 'Silenziose grida racchiuse nell'eternità. Le rappresentazioni dei profughi della prima guerra mondiale in Slovenia'.



Modera l'incontro Maurizio Lorber.