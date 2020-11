Artisti friulani mobilitati contro il Covid

La pandemia da Covid-19 che sta imperversando in tutto il mondo ha ispirato il genio artistico del maestro italo-canadese Renzo Bortolussi. L’artista di Pinzano al Tagliamento ha realizzato un manufatto con il Cristo in bachelite, la croce in legno, la base in ceramica e il globo del virus in materiale plastico. Raffigura Gesù in Croce al tempo del Covid, ponendo la croce su un globo con le fattezze del nucleo del Covid, evidenziando sul volto di Gesù, uomo crocifisso, la simbolica mascherina che dovrebbe proteggere dalla diffusione di questo flagello moderno.

Grazie alla perspicace e fattiva collaborazione di Iris Giacomello, presidente del Comitato Promotore P.R.G. Events Green Fvg, emanazione della Associazione Europa Cultura Italia e dopo la presentazione di quest’opera artistica a frate Giovanni Battista Ronconi, rettore guardiano del Santuario di Sant’Antonio da Padova, che si erge nel cuore pulsante di Gemona, è stato deciso di porre il manufatto all’interno del Santuario.

Questo particolare momento segue di pochi giorni l’altra significativa azione promotrice della Speranza, della Preghiera e della Fede, avvenuta domenica 8 novembre con la benedizione all’interno del Tempio della Pace e della Famiglia presso il Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa a Trieste. Anche in questo caso la programmazione è stata organizzata e resa possibile sempre dalla frizzante e intraprendente Iris Giacomello, allo scopo di unire tutti in una collettiva iniziativa di Pace, per augurarsi di scongiurare e debellare quanto prima questa pericolosa malattia.