Ascoltare il mondo da una terra di confine

La parola ‘assembramento’ non fa parte del vocabolario di questa località al confine tra Friuli e Slovenia, sperduta là dove i confini sono più sulla carta che negli animi delle persone. E dove da 27 anni si ripete il miracolo di far diventare ‘centrale’ la periferia estrema. Nel piccolo centro delle Valli del Natisone in comune di Grimacco, anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, sono attesi comunque ospiti da tutto il mondo per la Stazione di Topolò/Postaja Topolove. Una rassegna unica, che gli organizzatori preferiscono definire ‘non festival’, dove i progetti realizzati dagli artisti da ogni parte del globo si fondono con la natura e la storia.

Slittata dalla consueta collocazione a luglio, la rassegna inventata da Moreno Miorelli, Donatella Ruttar e Antonella Bukovaz riprende dal 28 agosto al 13 settembre, promettendo “solo cose mai viste”.

LUOGHI E ORARI NON CANONICI - In questo piccolo borgo nelle Valli del Natisone dove finisce la strada asfaltata e si aprono le direttrici della creatività, nel rispetto delle norme anti-Covid (obbligo della mascherina, posti a sedere contingentati, ingressi anche per sole due persone alla volta…), è stato comunque allestito un programma non meno ricco delle passate edizioni, ospitato perlopiù in spazi aperti e con orari di inizio non canonici né prefissati(in tarda mattinata, verso il buio, al tramonto, con il buio…).



UN ‘DATABASE’ DI SUONI

I DIARI DEL CORONAVIRUS

- Dopo aver inaugurato nel corso degli anni uffici postali, ambasciate, aeroporti e stazioni tra reale e irreale, ma anche una vera Biblioteca dei libri del cuore, proprio il mese scorso, il festival parte venerdì 28 con un progetto speciale: Ecouter le monde (Ascoltare il mondo) di Monica Fantini - Radio France International. Un insieme di ricerche, cantieri e produzioni che evoca culture, lingue e immaginari attraverso suoni da Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Le cartoline sonore per ‘ascoltare il mondo’ verranno trasmesse ogni weekend, in orari diversi, in una piattaforma Internet che mira a editare gli echi della nostra vita quotidiana. Un database con i suoni dei nostri territori e la nostra umanità.- La giornata inaugurale vedrà anche l’inizio dell’installazione L’ora blu di Jan van der Ploeg e di Isolamani. 80 giorni | 80 parole | 80 disegni di Elena Rucli e Paolo Giangiulio. Molti gli eventi ripetuti: i video Osamitev di Tomaž Grom e i corti Lockdown e Coronavirus diary di Marco Mucig; le letture ad alta voce di Robida; le performance di Isabelle Duthoit; i suoni di ToBe Continued, progetto internazionale che da anni ha scelto lo streaming. CONCERTI ESCLUSIVI - Non mancheranno gli eventi unici: sabato 29 il concerto per voce e contrabbasso di Irena Tomažin e Tomaž Grom e quel lo di Matteo Mosolo. Domenica 30, The Memory of sound and space di Zahra Mani e il Quintetto Abimà (in collaborazione col Festival Viktor Ullmann); venerdì 4 settembre Gestazione, progetto di arte relazionale di Giulia Iacolutti, e l’incontro con lo scrittore Mauro Daltin; sabato 5 Fades di Antonio Della Marina; sabato 12, tra gli altri, Angelo Floramo e Sui sentieri di Topolò di Giovanni Maier e Flavio Zanuttini e domenica 13 Il cerchio del suono armonico di Björk Viggósdóttir e la tradizionale chiusura con Les tambours de Topolò.