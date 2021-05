Ascoltare, Leggere, Crescere, al lavoro per l'edizione 2021

Giunta alla XVa edizione, la rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” promossa da Associazione EVENTI di Pordenone, quest’anno si svolgerà dal 23 settembre al 2 ottobre 2021, con una serie di appuntamenti che avranno luogo in presenza – a Pordenone ed in altre località del Friuli e del Veneto – e da remoto con diffusione sul web ed in tv, anche in base anche all’evoluzione della situazione epidemiologica e vaccinale dei prossimi mesi. La voglia di ritrovare il proprio pubblico in presenza è molta. Ma forte dell’esperienza della passata edizione – resa ‘speciale’ dall’emergenza Covid – la segreteria organizzativa della manifestazione è pronta ai diversi scenari, affinché l’evento possa prende forma anche quest’anno, con i protagonisti e i temi di alto profilo che da sempre lo caratterizzano. Di notevole incoraggiamento per questa nuova edizione è la concessione del Patrocinio da parte del Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal Cardinal Gianfranco Ravasi, che si unisce all’ampia rete di partner della rassegna.



Già a buon punto la definizione di ospiti e calendario della manifestazione di incontri con l’editoria religiosa curata da Sandro Sandrin, sotto la direzione scientifica del professor don Giuseppe Costa s.d.b. . Anche per questa edizione molti saranno temi di attualità in cartellone. Approfondimenti saranno dedicati alle tematiche della crescita economica e sociale in chiave di sostenibilità, come auspicato da Papa Francesco con le sue “dodici richieste assisiate” per salvare la Casa Comune. Se ne parlerà con alcuni giovanissimi changemakers che hanno preso parte al Convegno Internazionale svoltosi nel novembre scorso ad Assisi per lanciare il progetto The Economy of Francesco. Intorno alla questione del debito dei paesi poveri e di come potrà condizionare il sistema socio-economico mondiale anche alla luce della pandemia, si confronteranno invece Lord John Eatwell – presidente del Queen’s College di Cambridge, professore emerito di Politica Finanziaria nella stessa università – e Manoj Juneja – economista di origine indiana, Vicedirettore Esecutivo e Direttore finanziario del World Food Programme dell’ONU, vincitore nel 2020 del Nobel per la Pace.In un anno che ha visto a causa del lockdown un’escalation degli episodi di violenza domestica, si parlerà anche di femminicidio, unitamente ad altre forme di violenza di genere e non, che la crisi sociale sta esacerbando. Altri argomenti all’ordine del giorno che verranno affrontati, saranno il populismo e l’informazione on-line tra opportunità e rischi. Non mancherà anche quest’anno il ricordo di grandi figure della storia e della cultura. In tal senso “Ascoltare, Leggere, Crescere” rimarcherà i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, con un incontro dal titolo accattivante: “Dante contro la finanza”. Si parlerà inoltre di donne della Bibbia viste da donne che leggono la Bibbia, in un Convengo Nazionale organizzato in collaborazione con il Coordinamento Teologhe Italiane, e che vedrà giungere a Pordenone 150 studiose. Alcuni affondi riguarderanno invece le due encicliche di Papa Bergoglio: la Laudato Sì del 2015, letta in relazione alla figura di San Francesco, e poi la più recente Fratelli Tutti, dedicata all’amicizia tra i popoli.Infine, come da tradizione, non mancheranno le consuete presentazioni dalla viva voce degli autori di libri di recente o imminente pubblicazione, editi da realtà di settore e non solo. Tra i volumi in presentazione Pio XII e gli ebrei (Rizzoli, 2021) in cui l'archivista del Vaticano, Johan Ickx ricostruisce il ruolo di Papa Pacelli nella drammatica pagina dell’Olocausto e I miracoli esistono solo per quelli che ci credono (Lindau, 2021) in cui nota attrice Martine Brochard racconta il suo rapporto con la fede, che l’ha sostenuta nel corso di una grava malattia. Solo per citarne alcuni. Molti degli incontri con gli autori avverranno nella bella cornice del Parco del Seminario Diocesano di Pordenone.Quella del 2021 sarà dunque un’edizione all’insegna della cosiddetta ‘nuova normalità’, figlia del tempo che stiamo vivendo. Il desiderio di un ritrovato rapporto con il pubblico e con il territorio, è ben espresso dalla nuova immagine coordinata scelta per questa edizione della rassegna, ovvero l’Assunzione della Vergine di Pomponio Amalteo, affresco che decora la cupola della Chiesa Santa Maria dei Battuti, a San Vito al Tagliamento (Pordenone). L’affresco fu realizzato tra il 1535 ed il 1546 dall’allievo prediletto e genero di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, ed è stato definito ‘il cielo più bello del Friuli’. Con l’ardito scorcio dal forte impatto visivo, il dinamismo ascensionale delle figure, la presenza caratteristica dei puttini, l’opera comunica letizia e gioia, come auspicio per il prossimo futuro: un’attesa di speranza.