Ascoltare, Leggere, Crescere, con Ylva Johansson si parlerà di politiche migratorie

In attesa della presentazione ufficiale della nuova edizione della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere prevista per martedì 22 settembre, alle ore 11.30, nel Parco del Seminario Vescovile di Pordenone, tra i molti incontri di alto profilo per questa edizione speciale, confermata la presenza tra gli ospiti della Commissaria Europe per gli Affari Interni Ylva Johansson, che sarà intervistata dal giornalista di Avvenire Vincenzo Spagnolo, intorno al tema dell’emigrazione. Johansson – fermamente convinta che l'integrazione si realizzi soprattutto a livello locale o regionale, nelle singole comunità, e tra questa anche la Chiesa – nei prossimi mesi sarà vera protagonista della discussione sulle politiche europee in tema di asilo ed immigrazione.



Ylva Johansson, esponente di spicco del Partito Socialdemocratico Svedese, è stata membro del Riksdag dal 2006. Nel dicembre 2019 è stata nominata da Ursula Von Der Leyen Commissaria Europea per gli Affari Interni. Prima di ricoprire tale incarico, è stata Ministro dell'Occupazione nel governo svedese dal 2014 al 2019, Ministro per Welfare dal 2004 al 2006 e Ministro della Scuola dal 1994 al 1998. Sposata con tre figli, Johansson ha studiato all'Università di Lund e allo Stockholm Institute of Education ed è stata Professoressa di Matematica, Fisica e Chimica.



Nel luglio scorso la Commissaria Johansson nel corso di un'audizione a Bruxelles ha definito il principio di non respingimento essenziale e bollato i respingimenti e gli arresti di migranti irregolari come illegali. La crisi sanitaria ha costretto la Commissione Europea a rinviare di molti mesi la presentazione del Patto su asilo e migrazioni. Ma Johansson rimane convinta che, presto, sarà possibile raggiungere un accordo tra i ventisette Stati membri dell’Unione.La rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, promossa da Associazione EVENTI di Pordenone,, con appuntamenti diffusi nelle reti televisive locali e nazionali ed in streaming on line.