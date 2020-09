Ascoltare, Leggere, Crescere ospita Paolo Curtaz

Dopo l’apertura ufficiale di venerdì 25 settembre a Savorgnano di San Vito al Tagliamento nella Chiesa di S. Giacomo con un concerto della Cappella Altoliventina diretta dal m° Sandro Bergamo dal titolo “Jephte e la sua figlia: una storia biblica”, prosegue in tv, sul web e in presenza l’edizione speciale della rassegna di incontri con l’editoria religiosa “Ascoltare, Leggere, Crescere”.



Continua infatti la messa in onda da parte delle tv partner di questa edizione – prime fra tutte le consorelle del consorzio CORALLO – delle 11 video-conferenze da remoto con figure di spicco della cultura, della scienza e del mondo ecclesiastico. Il palinsesto delle varie emittenti – in costante aggiornamento – è disponibile sul sito www.euro-eventi.it. Ma gli eventi da remoto possono essere anche seguiti dal pubblico in streaming sul canale YouTube della manifestazione oltre che nel sito web stesso.





Per gli appuntamenti sul territorio invece, giovedì 1 ottobre alle ore 20.30, nella Chiesa di S. Maria Maggiore di Cordenons, Paolo Curtaz presenterà la sua ultima fatica dal titolo accattivante “Pastori. Il libro che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai loro parroci” appena uscito nelle librerie per le edizioni San Paolo, in conversazione con la giornalista e scrittrice Daniela Dose. Paolo Curtaz è teologo e scrittore la cui ricerca unisce la meditazione della Parola alla condivisione della vita con le migliaia di persone, credenti e non credenti, che incontra ogni anno durante conferenze, pelle­grinaggi, attività online (paolocurtaz.it) e social, webinar (passaparola.org). Ha pubblicato oltre cinquanta libri, tradotti in sei lingue. È considerato una delle voci spirituali più capaci di intercettare le domande di senso dell’oggi.Sempre giovedì 1 ottobre, in serata, a Villa Baschiera Tallon di Pordenone, Mario Boffo, già Ambasciatore d’Italia nello Yemen e in Arabia Saudita, incontrerà i soci del Rotary Club Pordenone e presenterà il suo libro “Yemen. L’eterno” (ed. Stampa Indipendente). Il volume nasce dal periodo che Boffo ha trascorso come ambasciatore italiano in territorio yemenita, fra il 2005 e il 2010. Dalla conoscenza di quelle genti, dall'approfondimento della storia dell'Arabia Felix, dallo stupore suscitato dai suoi miti, Boffo ha tratto emozioni e immagini che accompagnano il testo: paesaggi impensabili, volti dall'intensa espressione e foto d'epoca.