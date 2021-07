Aspettando GEOgrafie a Monfalcone

La rassegna “Aspettando GEOgrafie”, promossa dal Comune di Monfalcone, con il supporto della Biblioteca comunale di Monfalcone, in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, prosegue nell’ambito di “Monfalcone Estate”, con tre eventi in programma.

Mercoledì 7, alle ore 18.30, nel giardino della Biblioteca, Cristiano Leban – poliedrico artista monfalconese con una lunga carriera nelle arti figurative – presenta il suo libro “13 agosto. A volte si vince a volte si impara”, dialogando con Daniela Benvenuti. Attraverso questa raccolta di racconti autobiografici si snoda la vicenda umana e artistica dell’autore bisiaco: dall’amore per la musica all’esordio nel mondo della pittura, dalle sfide alpinistiche a quelle della scrittura, un viaggio picaresco nelle mille avventure che costellano i suoi primi cinquant’anni di vita.

Giovedì 8, alle ore 18.00, nel giardino della Biblioteca, presentazione libraria “La Via Flavia a piedi. Da Muggia ad Aquileia in 5 tappe” di Alberto Fiorin (storico, appassionato ciclonauta e autore di numerose pubblicazioni) e Diego Masiello (sociologo, viaggiatore ed escursionista) per Ediciclo editore.

Costruita dall’imperatore Vespasiano nel 78-79 d.C., la Via Flavia collegava Aquileia all’Istria passando lungo il tratto costiero ai piedi del Carso triestino. Purtroppo, il suo tracciato è andato perduto nel corso dei secoli, finché alcuni anni or sono un gruppo di amici, capitanati dal triestino Renato Cavaliere, ha deciso di ritracciarne la parte italiana, a partire dal porto di Lazzaretto di Muggia fino ad Aquileia. Lungo il tragitto si visitano luoghi splendidi: Muggia Vecchia, il castello di Miramare, le foci del Timavo, la Rocca di Monfalcone, la Basilica di Aquileia; si cammina in Val Rosandra, nell’Isola della Cona, in Val Cavanata. Oltre alla descrizione del percorso e alle cartine dettagliate, nella guida di Fiorin e Masiello ci sono anche molte informazioni turistiche, storiche e naturalistiche, e sono indicate le strutture dove si può pernottare e dove ci si può far timbrare la credenziale del pellegrino.

Sempre giovedì 8, alle ore 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, lo spettacolo con canti e racconti di vita vissuta “Ciacole de casa nostra”, scritti da autori locali quali Aldo Miniussi, Livio Glavich, Carpinteri & Faraguna: una piacevolissima serata all’insegna del divertimento con gli attori della Stropula Cantieri Teatrali (Luciano Barbieri, Annalisa Delneri, Lucia German, Franco Ongaro, Marilisa Trevisan), alternati con canzoni tradizionali suonate dal vivo (al pianoforte Giulio Bartulovich), con la consulenza artistica di Mario Mirasola.

Tutti gli appuntamenti di Aspettando GEOgrafie, In caso di maltempo si tengono in sala conferenze della Biblioteca Comunale (via Ceriani, 10). Eventi su prenotazione. Sono previsti 40 posti a sedere. Per prenotarsi: biblioteca@comune.monfalcone.go.it ; tel. 338.3772420 (anche messaggio Whatsapp).