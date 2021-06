Aspettando GEOgrafie, con Emilio Rigatti e il suo romanzo Retromundi

La terza edizione del Festival GEOgrafie, organizzato dal Comune di Monfalcone insieme alla Fondazione Pordenonelegge, con il supporto creativo e operativo della Biblioteca comunale di Monfalcone, sarà anticipata dalla rassegna “Aspettando GEOgrafie” in attesa dell’evento in calendario dal 22 al 26 settembre nelle piazze cittadine.



In particolare, la Biblioteca d’intesa con l’Assessorato alla cultura del Comune di Monfalcone ha stilato un fitto calendario di eventi, che prevede presentazioni librarie, spettacoli e passeggiate per animare il cuore della città nelle serate estive.



La prima presentazione libraria è in programma venerdì 18 giugno, alle ore 18.30, nel giardino della Biblioteca (in caso di maltempo nella sala conferenze) con un autore molto amato dal pubblico: Emilio Rigatti, insegnante e scrittore, ma soprattutto cicloviaggiatore, il cui nome richiama alla memoria narrazioni di epici viaggi in bicicletta, fra cui spicca quello che intraprese in compagnia di Paolo Rumiz e di Altan alla volta di Istanbul, e di peregrinazioni a piedi o in canoa. Presenterà Retromundi, fresco di stampa per Bottega Errante, una novità nella produzione di Rigatti. È il suo primo sconfinamento nella narrativa, un libro di storie, in parte vere e in parte inventate; storie che l’autore ha sentito nel retrobottega del negozio di ferramenta di suo zio, a Fiumicello, dove si era formato una sorta di circolo di “affabulatori, bevitori, amici tra loro, buontemponi ma anche filosofi di strada”, come recita la terza di copertina.



Tutto il programma di “Aspettando GEOgrafie”

Novità della rassegna "Aspettando GEOgrafie" il concorso fotografico "", finalizzato a raccogliere e valorizzare le immagini di Monfalcone vista con gli occhi di chi la abita e di chi la ama. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, le informazioni sono reperibili sulla pagina FB Geografie Monfalcone e sul sito www.geografiemonfalcone.it.Dopo il primo appuntamento con Emilio Rigatti, "Aspettando GEOgrafie" proseguirà a luglio, nell'ambito della tradizionale rassegna "Monfalcone Estate" promossa dal Comune di Monfalcone. Ecco gli appuntamenti in programma: 8 luglio, presentazione libraria Via Flavia a piedi. Da Muggia ad Aquileia in 5 tappe di Alberto Fiorin, Diego Masiello Ediciclo editore; "Ciacole de casa nostra", spettacolo con canti e racconti di vita vissuta scritti da autori locali quali Aldo Miniussi, Livio Glavich, Carpinteri & Faraguna a cura de la Stropula;16 luglio, presentazione libraria La cicala di Belgrado di Marina Lalovic, Bottega errante editore; 22 luglio, presentazione libraria Lelio Luttazzi la settima arte di Nadia Pastorcich, MGS press; 22 luglio, presentazione libraria a cura della Fondazione Pordenonelegge Felici contro il mondo di Enrico Galiano, Garzanti 2021; 28 luglio, presentazione libraria Non siamo eroi di Sara Segantin a cura dell'Associazione ambientalista Eugenio Rossman; 29 luglio, spettacolo La principessa che il mare non volle. Storia della Stockholm, la nave del fuoco, testo di Roberto Covaz con la partecipazione dei Lettori in Cantiere.Nel mese di agosto, "Aspettando GEOgrafie" proporrà ancora due appuntamenti: 5 agosto, presentazione libraria Troverai più nei boschi. Manuale per decifrare i misteri e i segni della natura di Francesco Boer a cura dell'Associazione ambientalista Eugenio Rossman; 12 agosto, Camminata insolita per Monfalcone a cura di Roberto Covaz.