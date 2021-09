Aspettando GEOgrafie presenta 'Kon-Tiki'

Giunge al termine la rassegna “Aspettando Geografie”, che ha animato il centro cittadino per tutto il periodo estivo con presentazioni librarie, incontri, spettacoli, passeggiate.



Sarà una rappresentazione teatrale a chiudere la serie di appuntamenti, che hanno fatto da lunga anteprima al Festival vero e proprio, oramai alle porte: la terza edizione di Geografie si svolgerà infatti nel centro cittadino dal 22 al 26 settembre prossimi.



Giovedì 16 settembre alle ore 18:30, al Centro Giovani Innovation Young di Viale San Marco, 70 a Monfalcone, L'Associazione “Arteatro” presenta Kon-Tiki, spettacolo di teatro a leggio per ragazzi e adulti. Il testo, di Gilda Aloisio, Fulvia Miglia, Paolo Frandoli, Raffaella Boni, è tratto dal libro La spedizione del Kon Tiki: in zattera nei mari del Sud di Thor Heyerdahl, da cui sono state tratte anche due versioni cinematografiche.



Lo spettacolo racconta le vicende di uno strano equipaggio, formato da sei uomini e un pappagallo, che attraversa l'Oceano Pacifico, dalle coste del Perù alla Polinesia, su una primitiva zattera di legno per rivivere la leggendaria fuga del dio Kon-Tiki dalle coste americane. Un’impresa folle e avventurosa, costellata di peripezie, incontri e difficoltà, superate grazie all’audacia e allo spirito di condivisione. Un’avventura indimenticabile ambientata in luoghi da sogno.



Gli interpreti sono Gilda Aloisio, Silvia Aizza, Sophie De Michele, Miriam Benes, Deborah Trani, Raffaella Boni, Paolo Frandoli, Michele Balestra, Matteo Zorat, Alfonso Giovanni Polimeno, Luca Babini, Andrea Negrisin, Michel Marcone, Vittorio Simonovich



Per prenotarsi: biblioteca@comune.monfalcone.go.it ; tel. 338.3772420 (anche Whatsapp). Per assistere allo spettacolo è necessario esibire la certificazione verde “Green Pass” in base al D.L. 105 del 23/07/2021.