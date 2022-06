Aspettando il Festival approda a Sagrado

Approda a Sagrado, mercoledì 8 giugno, “Aspettando il Festival”, promosso da Leali delle Notizie. L'appuntamento è alle 21, al parco Milleluci, con Limoni Live di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale.

Camilli proporrà i contenuti dell’omonimo podcast, dove ha analizzato vent’anni dopo cos’è successo nel tragico G8 di Genova. Ci si interrogherà su cosa rimane di quei giorni nel capoluogo ligure e nelle persone che vi presero parte. Camilli ha lavorato per l’Associated Press e per Rai News 24 prima di approdare, nel 2007, alla rivista Internazionale per cui scrive reportage narrativi.

Annalisa Camilli ripercorre le vicende accadute nel 2001 a Genova durante il vertice degli otto grandi della terra, per condividere quali sono state le conseguenze di quei fatti, partendo dall’esperienza di chi li ha vissuti in prima persona. Un modo per rivivere ed elaborare, in uno spazio pubblico e simbolico come il teatro, un trauma che ha ferito profondamente diverse generazioni di cittadini.

Nata a Roma nel 1980, Camilli ha lavorato per l’Associated Press e per Rai News 24 prima di approdare, nel 2007, alla rivista “Internazionale” per cui scrive reportage narrativi. I suoi articoli sono stati tradotti da Politico, Open Democracy, The New Humanitarian. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome, nel 2019 il premio Cristina Matano per il giornalismo e nel 2020 il Premio Saverio Tutino per il giornalismo.

Nel 2019 con un consorzio di giornalisti europei ha vinto il Concordia award per la libertà di stampa. Ha scritto La legge del mare (Rizzoli, 2019) sulla campagna di criminalizzazione delle ong nel Mediterraneo, finalista al Premio Leogrande nel 2020 e al Premio Estense nel 2020. È autrice del podcast “Limoni”, il racconto del G8 di Genova.