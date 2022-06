Aspettando il Festival si conclude a Gorizia

Si conclude a Gorizia, giovedì 9 giugno, Aspettando il Festival di Leali delle Notizie.

L'appuntamento è nella sala nella Dora Bassi di via Garibaldi 7 dove, alle 21, si terrà l’incontro “1992: l’anno in cui tutto cambiò – Balcani in fiamme”. Interverranno Guglielmo Cevolin, professore aggregato di Diritto Pubblico all’Università degli Studi di Udine, Nicole Corritore, giornalista, ufficio stampa Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, Daniela Schifani Corfini Luchetta, presidente della Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo e lo scrittore Bozidar Stanišić. Introdurrà e modererà l’incontro Gioia Meloni, giornalista e direttrice della programmazione italiana della sede Rai del Friuli Venezia Giulia.

Sono stati otto gli appuntamenti di Aspettando il Festival, iniziativa che precede l'ottava edizione del Festival del Giornalismo in programma a Ronchi dei Legionari dal 14 al 18 giugno. Gli appuntamenti di Aspettando il Festival… e del Festival del Giornalismo seguono le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la normativa vigente in materia anti-Covid. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

L’organizzazione degli appuntamenti di Aspettando il Festival… è stata resa possibile grazie all’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari e ai Comuni ospitanti dell’Isontino e della Bassa Friulana, alla Regione, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.