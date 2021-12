Aspettando l’arrivo del nuovo anno al Museo Diocesano di Udine

Passo dopo passo siamo arrivati alla fine dell’anno e siamo in procinto di dare il benvenuto al 2022. Quale momento migliore per visitare uno dei palazzi più belli dei Udine? L’occasione la offre l’iniziativa ‘Aspettando l’arrivo del nuovo anno al Museo Diocesano’, pensata appositamente per le famiglie.

L’appuntamento è per venerdì 31 dicembre alle 10 e alle 11.30. In compagnia di Mariarita Ricchizzi, si potranno scoprire tante curiosità tra arte, storia, tradizioni e tecniche. Si potranno conoscere i maestri che, nel corso dei secoli, hanno dato prestigio all’antica residenza dei Patriarchi: Giambattista Tiepolo, grande mago dei colori, Giovanni da Udine, acuto osservatore di uccellini e farfalline, Nicolò Bambini trionfante nella sua sapienza, e Domenico Rossi, attento ai vari giochi architettonici.

A fine visita, per tutti i partecipanti, ci sarà un omaggio elegante e raffinato da portare a casa come ricordo della bellissima mattinata trascorsa insieme.

Ingresso adulti 6 euro, bambini fino ai 6 anni gratuito, bambini e ragazzi 3 euro. Numero massimo consentito di partecipanti per orario è di 30 persone. Obbligatori: Green Pass, mascherina Ffp2 e prenotazione allo 0432-25003 oppure biglietteria@musdioc-tiepolo.it

Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo Piazza Patriarcato, 1 – Udine