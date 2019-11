Prosegue a Gradisca d'Isonzo il calendario di anteprime della rassegna culturale ‘Il dialogo creativo’. Giovedì 14 novembre alle 20.30 la scrittrice italo-bosniaca Elvira Mujcic presenterà il suo ultimo libro ‘Consigli per essere un bravo immigrato’, Elliot edizioni, uscito quest'anno. L'incontro, realizzato in collaborazione con il Comune di Gradisca e con l'associazione Tenda per la Pace e i Diritti, si terrà nella sala consiliare a Palazzo Torriani ed è a ingresso libero. A condurre la conversazione sarà la giornalista Elisa Cozzarini.

Il libro affronta il tema delle conseguenze delle migrazioni forzate nelle vite individuali delle persone. “Siete scampati alla guerra, alla fame, ai pericoli dei viaggi clandestini - scrive Mujcic.. Adesso che siete finalmente in un luogo dove forse avrete qualche possibilità di rifarvi una vita, dovete però convincere una commissione di estranei che avete avuto valide ragioni per sopportare tutto ciò”.

Nel testo la scrittrice racconta il suo incontro con un ragazzo gambiano, Ismail, a cui la Commissione per valutare il diritto d'asilo non ha creduto. Ismail non è stato riconosciuto rifugiato politico. Si chiede perché e si chiede anche quali caratteristiche deve avere il racconto di una vita perché appaia convincente. Elvira si pone la stessa domanda. Lei è arrivata in Italia dalla Bosnia vent’anni prima di Ismail. Dal dipanarsi delle loro vicende, nasce il racconto – sul filo dell’assurdo – dell’imprevedibile violenza della burocrazia. Muovendosi tra scomparse, nostalgie e rabbia, con l’ostinato desiderio di salvaguardare la propria dignità e sfuggire allo stereotipo dell’immigrato, i due protagonisti riflettono, non senza ironia, sul potere che traccia il confine tra verità incredibili e finzioni accettabili. E intanto la vita troppo spesso supera di gran lunga la fantasia.

Elvira Mujcic è nata nel 1980 in Serbia e vive a Roma. Interprete e traduttrice, ha pubblicato i libri Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica, E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Sarajevo. La storia di un piccolo tradimento e La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole? per Infinito edizioni. Per Elliot è apparso nel 2016 Dieci prugne ai fascisti, vincitore del Premio Anima e in via di traduzione in Germania.

Il dialogo creativo è un progetto dell'associazione per il commercio equo e solidale L'Altrametà di Pordenone, realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.