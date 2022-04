Ritorna a Udine 'La Notte dei lettori', festival organizzato dall'Assessorato comunale alla Cultura, che si terrà dal 10 al 12 giugno prossimi, giunto alla nona edizione, e ritorna anche l'intensa fase dell'anteprima con “Aspettando... La Notte dei lettori”, il cui programma sarà annunciato nei prossimi giorni.



“Aspettando...” partirà già da sabato 23 aprile con tre iniziative. Al mattino, dalle 9, nella sezione Moderna della Biblioteca civica Joppi a Udine, si terrà una Tavola rotonda in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore” dal titolo “Il diritto d'autore, questo sconosciuto. Viaggio fra tutela della creatività e fruibilità di scrittura, immagini, musica”.

Interverranno protagonisti in vari settori del lavoro intellettuale, assieme a chi è chiamato a far rispettare le norme per tutelare l'impegno creativo. Tra gli altri, Remo Politeo per le librerie di Udine, l'editore Marco Gaspari, l'avvocato e scrittore Lorenzo Colautti, Andrea Sandon, responsabile Siae per il Friuli Venezia Giulia, Elisa Callegari e Antonella De Robbio per l'Associazione Italiana Biblioteche, Giulia Cane per la Mediateca Quargnolo del Visionario, e l'attore Giorgio Monte per letture e citazioni sul tema.



Nel pomeriggio di sabato 23 aprile prenderà il via la lunga serie di presentazioni di “Aspettando la Notte dei Lettori”, riservate a libri editi in Friuli Venezia Giulia. Primo appuntamento alle ore 18, ai Colonos di Villacaccia di Lestizza, luogo centrale della cultura friulana, con il nuovo libro della scrittrice udinese Marina Giovannelli “Nell'ora della stella e altri scritti sui bambini e la morte”, pubblicato da Vita Activa Nuova. Con l'autrice dialogherà Martina Delpiccolo, direttrice artistica del festival.Sempre sabato 23, alle ore 17, nella sezione Moderna della Biblioteca Joppi, a Udine, sarà presentato il progetto “Piazza della Solitudine_promenade”, a cura del collettivo Wundertruppe.