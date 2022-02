Aspettando Monfalcone Geografie

L’anteprima di Monfalcone Geografie dà nuovamente appuntamento a Trieste, questa volta nel corso di Triestebookfest: sabato 5 marzo alle 11.30 nell’Auditorium del Museo Revoltella verrà presentato Destinazione Giappone (Ediciclo Editore) di Mauro Buffa. L’autore dialogherà con Roberto Covaz alla scoperta del seducente Paese del Sol Levante, in un viaggio da sud a nord a bordo dei fantastici treni proiettile che collegano le metropoli giapponesi, che porterà alla scoperta di un Paese dove una stupefacente contemporaneità incontra una cultura antica e affascinante.



La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 331-4373087 (anche via WhatsApp) o scrivendo a triestebookfest@gmail.com.



Mauro Buffa è nato e vive a Trento. Ha lavorato come giornalista e ha scritto diversi libri. Con Ensemble ha pubblicato Il passato che non conosco (2018); con Ediciclo ha pubblicato Sulla Transiberiana (2010); Sulla Transmongolica (2012), USA coast to coast. Da New York a San Francisco in Greyhound (2015) e Sotto il cielo dell’Australia (2018).



Martedì 15 marzo alle 18.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone, Aspettando Geografie propone una performance nata dall’unione di scrittura, recitazione e danza, raccontando un viaggio fortemente introspettivo.Nel suo libro Ti avrei chiamata Nina, Caterina Falchi racconta la sua dolorosa esperienza di maternità mancata, il tentativo di darle un significato, di elaborare la sofferenza e continuare a vivere cercando di dare voce a tutte le donne che vivono nel silenzio il dolore di sentirsi “donne a metà”.Il libro viene presentato con il contributo artistico di Antonietta d'Alessandro – lettrice appassionata e attrice di Collettivo Terzo Teatro APS (Gorizia) – e Lucia Tosto – insegnante di danza, coreografa e presidente ASD Viento Flamenco (Udine). Elaborazione testi a cura di Annalisa Delneri.La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.monfalcone.go.it o chiamando il numero 338-3772420 (anche via Whatsapp).Caterina Falchi è nata e vive in provincia di Gorizia. Laureata in lingue e letterature straniere, ha pubblicato anche La saponetta magica (2010) con la casa editrice Edigiò e ha scritto favole per bambini e racconti, inseriti in diverse raccolte edite da Alcheringa Edizioni e da Delos Books.In base alla normativa vigente, l’ingresso è consentito a coloro i quali sono in possesso di Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o avvenuta guarigione da Covid- 19). È inoltre necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza in sala.