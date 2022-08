Venerdì 26 agosto si svolgerà l'ultimo appuntamento del XXXIII Agosto Archeologico, che si terrà a Enemonzo, al Centro Sociale (via Nazionale 18) alle 18.30 (l'orario è stato anticipato rispetto a quello precedentemente pubblicizzato). Nell’occasione Serena Vitri ci parlerà degli ‘Aspetti dell’Età del Ferro in Carnia’.

La prima metà del I millennio a. C. (prima età del ferro) è stata contraddistinta in Carnia da insediamenti stabili su altura o pendio con necropoli ad incinerazione; nella seconda età del ferro, fino alla romanizzazione (II-I sec.a. C), il popolamento è mutato e rarefatto e si sono inseriti nel territorio gruppi di cultura celtica, che praticavano il sacrificio e l’esposizione delle armi. Si farà riferimento ai siti più importanti dei due periodi.

Serena Vitri, già funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, si è occupata della Carnia dagli anni 90 del ‘900. Ha coordinato l’allestimento del Museo di Zuglio di cui ha fatto la funzione di Direttore per alcuni anni. Dal 2002 al 2013 è stata Direttore del Museo Archeologico di Cividale.