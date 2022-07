Assegnati i Premi Pierluigi Cappello

Nell’ambito del Premio letterario Giuseppe Malattia della Vallata è nato nel 2018 il Premio Pierluigi Cappello. un particolare e sentito omaggio alla sua poesia, con una speciale attenzione al suo lavoro nella lingua al contempo ruvida e dolce della sua terra e alla sua ricerca sulle parole bambine, con rime e filastrocche dedicate ai più piccoli.

La quinta edizione del Premio è stata festeggiata da numerose e notevoli pubblicazioni. Tra loro il Comitato del Premio Pierluigi Cappello, formato da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco, Gian Mario Villata e Giacomo Vit, ha scelto i nomi dei vincitori.

Per la sezione riservata a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie l’antologia personale Uà/Uva. Poesie 1996-2020 (Puntoacapo, 2021) di Silvio Ornella, una voce ormai consolidata della poesia in friulano. E per la sezione dedicata a un libro di poesia per bambini e ragazzi in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie il riconoscimento va a Bruno Tognolini, per Rime Alfabete. Ventuno filastrocche per imparare a scrivere il mondo (Salani, 2022), un libro di filastrocche "per bambini e per i loro grandi", accompagnate dalle illustrazioni in bianco e nero di Sara Vivan.

I vincitori del “Premio Pierluigi Cappello” saranno protagonisti di un incontro a pordenonelegge giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.00 a Pordenone, al Convento di San Francesco, nel corso del quale avrà luogo la cerimonia di premiazione.

Il “Premio Pierluigi Cappello” è organizzato dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge e il Circolo Culturale Menocchio, con il sostegno delle Regione Friuli Venezia Giulia e di Gialean.