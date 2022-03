Assemblea della Società Filologica Friulana

È convocata per domenica 27 marzo 2022 alle 9.30 nell’Auditorium del Centro Culturale delle Grazie a Udine l’Assemblea dei Soci della Società Filologica Friulana. Si giunge all’appuntamento annuale con l’Assemblea per tracciare il bilancio non solo finanziario, ma anche delle attività realizzate dal Sodalizio nello scorso anno, nonché di quelle in programma per il nuovo anno, con l’esame e l’approvazione del bilancio 2021 e dei documenti di bilancio di previsione 2022. Quest’anno l’Assemblea sarà chiamata anche all’elezione delle cariche sociali per il triennio 2022-2024. Nel corso dell’Assemblea avranno luogo, infatti, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Generale, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

“Abbiamo vissuto un triennio molto impegnativo, con la Società Filologica, celebrando il Centenario di fondazione nel 2019 e affrontando poi due difficili anni di emergenza sanitaria. La solidità del nostro Istituto e la capacità dei nostri collaboratori – afferma il Presidente Federico Vicario – ci hanno permesso di restare punto di riferimento per tutto il Friuli, proseguendo nell’opera di studio e di valorizzazione di ogni aspetto dell’identità della nostra terra: i risultati ottenuti e l’apprezzamento della comunità lo dimostrano”.

L’incontro si aprirà con la relazione morale del Presidente, che presenterà i momenti salienti dell’attività svolta nel 2021 e nell’ultimo triennio, riferendo sulle numerose iniziative editoriali, formative, promozionali e progettuali che hanno impegnato l’Istituto nella diffusione della cultura, della lingua e dell’identità del Friuli. L’anno scorso, in particolare, la Società Filologica ha tenuto il Congresso sociale a Venzone, con la presentazione del prestigioso Numero unico Vençon, e la tradizionale festa sociale di primavera, la Fraie de Vierte, a Dolegna del Collio. A segnare una netta ripresa nel numero degli eventi, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stata inoltre l’VIII edizione della Setemane de culture furlane, la ricca rassegna di iniziative culturali che con 80 appuntamenti, in presenza e on line, ha raggiunto un pubblico che di edizione in edizione è sempre più numeroso.

Oltre agli eventi, sempre centrale per l’Istituto è l’attività di didattica e formazione, con i corsi pratici di lingua friulana realizzati con il sostegno dell’ARLeF: date le normative di sicurezza sanitaria si è potuto attivare corsi in presenza in 13 comuni del Friuli, con la partecipazione di 170 corsisti; un importante successo è stato riscosso dal corso pratico on line, una nuova proposta per imparare la lingua friulana a distanza, a cui hanno aderito anche molte persone residenti all’estero.

Particolarmente importante è poi l’attività della Biblioteca sociale, che ha ampliato il catalogo in linea “Riviste friulane”, con lo spoglio, la catalogazione e la digitalizzazione di due nuove testate («Il Noncello» e «Quaderni friulani di archeologica») e ha proseguito il programma di digitalizzazione del patrimonio della Società con la digitalizzazione e messa in linea dei Racconti popolari, 22 volumi pubblicati dal 1968 per più di 2.300 racconti della tradizione orale, ora interamente leggibili, sfogliabili o scaricabili dalla sezione del sito dedicata.

Oltre alle riviste sociali («Ce fastu?», «Sot la Nape» e «Strolic furlan»), la Società ha inoltre pubblicato nel 2021 ben 24 monografie.

La modalità online ha consentito, infine, anche una fervida attività del DocuScuele, il centro al servizio della scuola regionale: numerosi sono stati gli appuntamenti di formazione per gli insegnanti, di presentazione di materiali didattici, di attività di laboratorio, di promozione della lingua friulana per le famiglie e le comunità locali.

L’Assemblea si concluderà con la presentazione del documento di previsione per il 2022, anno che si preannuncia particolarmente ricco di attività: tra le varie, la Fraie de Vierte a Cassacco, che chiuderà una nuova e ricchissima edizione della Setemane de culture furlane (5-15 maggio), e il Congresso sociale il 2 ottobre a Spilimbergo.