Asta benefica a Gorizia con i dipinti di Cecilia Seghizzi

Una tre giorni che messo in luce il grande amore che ha espresso la città ed il territorio a favore delle opere di Cecilia Seghizzi. "Un’artista espressione di una gorizianità che mette in luce le eccellenze che può vantare la città", il commento di Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia.



"È stato un momento unico. Una festa all’insegna della cultura e della beneficienza a favore dei giovani delle scuole di musica della città - prosegue Oreti -. Abbiamo inserito l’attività nel format culturale di Contea che, così come per la mostra al Museo Santa Chiara “Madre”, che il 28 aprile partirà, lega il compleanno di Gorizia al prezioso percorso storico del nostro territorio. Abbiamo valorizzato così un’artista immensa, che ha lasciato un grande patrimonio artistico, culturale e morale.



"Tanti cittadini provenienti da tutto il territorio hanno potuto ammirare ed acquistare le opere di una grandissima artista che rappresenta la “gorizianità”, elemento che sarà importante valorizzare e promuovere nell’ambito della Capitale europea della cultura”, ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna.



112 disegni, schizzi, acquerelli, di varie dimensioni, opera di Cecilia Seghizzi sono state al centro dell’asta benefica organizzata dal Lions Club Gorizia Maria Theresia con la collaborazione del Comune di Gorizia e il sostegno della Cassa Rurale Fvg.Le opere sono state lasciate in eredità da Cecilia Seghizzi a Paola Mattioli, che le ha donate al Club perchè la stessa artista aveva espresso la volontà che fossero messe all’asta proprio per sostenere borse di studio per giovani goriziani allievi appunto delle scuole di musica cittadine.Una iniziativa senza precedenti, ottimamente gestita dalla Presidente Fabia Selva, dalla past president del Club, Clara Mosetti, e dalle socie dello stesso Loredana Rossi, che ha collaborato con la catalogazione, e Loredana Ferencic, esecutrice testamentaria e amica di Cecilia Seghizzi.Ai visitatori è stata consegnata una lista degli acquerelli comprensiva di descrizione, misura e base d’asta. Al battitore, Paolo Guaitoli, è stata affidata la gestione e il controllo dell’asta. Al momento dell’aggiudicazione del disegno, l’acquirente ha riceverà un foglio con il logo del Club, su cui è stato indicato il numero dell’opera, l’importo definitivo e il certificato di autenticità. "Tra curiosità e tra le tantissime opere vendute - termina Oreti - una è stata aggiudicata da un anonimo acquirente di Pisa".I quadri sono stati tutti venduti con un ricavato di circa 6600 euro.