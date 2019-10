Attesa per il concerto di Fresu e Venier a Gorizia

C’è grande attesa per uno dei più importanti appuntamenti del 29esimo festival internazionale ‘Castello di Gorizia’ organizzato dal ‘Terzo Teatro’: il grande trombettista Paolo Fresu, tra i più noti musicisti jazz a livello italiano e internazionale, e il pianista friulano Glauco Venier, già candidato alla vittoria dei Grammy Awards per il miglior album jazz vocale, si esibiranno martedì 29 ottobre, alle 20.30, al Kulturni dom.

Si tratta del loro primo concerto in duo dopo quello del giugno 2017 a Marina Hannibal, a Monfalcone. Anche in quell’occasione Fresu e Venier erano stati invitati dal Terzo Teatro, ma per un progetto sulla ‘Grande Guerra’.

Pur essendo i loro concerti in duo un’autentica rarità, il rapporto tra i due musicisti è di antica data: risale, nello specifico, all’88, quando, a Siena, Fresu era tra gli insegnanti di Venier, fondamentale per fargli scegliere definitivamente la strada del jazz.

Il concerto segna anche il ritorno di Paolo Fresu a Gorizia, dopo un’assenza di molti anni.

La base del concerto di martedì è rappresentata da cinque brani di Fresu e da altri cinque (alcuni inediti) di Venier. Trattandosi di jazz, tuttavia, l’improvvisazione giocherà un ruolo fondamentale, né si possono escludere integrazioni della scaletta e pagine ispirate alla terra di Fresu, la Sardegna, visto che l’appuntamento vede la collaborazione della Fondazione Maria Carta di Sassari.

La prevendita è attiva alla libreria Leg di Gorizia, ai prezzi di 18 euro per gli interi, 15 euro per i ridotti, 10 euro per i giovani e per gli abbonati al festival del Terzo Teatro.

Il festival ‘Castello di Gorizia’ è sostenuto da Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia, Comune di Gorizia e Fondazione Carigo.