Attraverso una finestra, riflessioni scritte e pittoriche sull’emergenza Covid-19

Un periodo tanto lungo di assenza forzata da scuola mette a dura prova un po' tutti, dai docenti, agli studenti, al personale ATA e a tutti coloro che con la scuola hanno a che fare.

Visto il momento molto particolare che stiamo vivendo, diversi docenti hanno pensato di proporre delle attività per dar modo ai ragazzi di condividere la propria esperienza e il proprio vissuto del periodo già trascorso, attuale e prossimo rispetto a questa emergenza. Un periodo che li ha visti lontani dalla scuola, dai compagni, in un vero e proprio isolamento sociale. Questi sono solo alcuni dei pensieri ricavati dalle riflessioni di giovani studenti e studentesse del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia.

Da un elaborato di italiano, in cui ognuno ha avuto modo di inserire i propri spunti di riflessione, stati emotivi, esperienze in alcune classi, in particolare nelle classi 2A, 2B e 3 B si è passati poi a produzioni artistiche di particolare significato personale, ma anche collettivo. L’iniziativa è nata quasi per gioco, forse come una scommessa, una sfida per poter affrontare i giorni più duri; a seguire i ragazzi e le ragazze in questo percorso nato inizialmente quasi per caso, sono state le docenti Elisa Baldo, Rina Battaglini e Federica Valvassori. Anche altri insegnanti, tra cui le docenti Lara Laffranchini, Francesca Plesnizer e Franca Marri hanno lavorato con altre classi in merito e magari nuovi lavori e riflessioni emergeranno anche a inizio del prossimo anno scolastico.



Il pensieri dei ragazzi

Sensibilità, attenzione alle emozioni proprie e altrui, osservazione del mondo circostante mutato in modo repentino, capacità di lettura e di interpretazione di questo mondo cambiato, traduzione delle riflessioni e delle sensazioni in parole e immagini… tutto questo si può ritrovare nelle opere dei giovani studenti, che hanno quasi sfidato con la loro creatività le incertezze di una realtà in cambiamento. Nella speranza poi, se ci sarà la possibilità, di archiviare questi elaborati attraverso una mostra, o anche in una semplice raccolta, che si possa conservare a futura memoria di questo periodo speciale della nostra vita, una memoria per gli studenti e i giovani degli anni a venire che, magari, saranno curiosi di capire come si è vissuto questo irripetibile momento storico.… ho deciso di soffermarmi sul concetto del sostegno. (...) bisogna essere uniti e forti per riuscire a far fronte a questo virus, e spero che il mio elaborato possa essere di ispirazione a chi lo vedrà, per capire davvero l'importanza dell'unione e del sostegno. A.A. classe 2AIn questo progetto ho deciso di interpretare la situazione con un approccio diverso, paragonando questa pandemia alla peste che occorse in Italia attorno al 1600, basandomi anche un po’ sugli argomenti che stiamo affrontando adesso con la classe di Italiano, ossia il famoso romanzo di Manzoni, I promessi sposi. A.L.C. classe 2AHo scelto di rappresentare il mio stato d’animo in questo periodo come una freccia circolare in cui sono racchiusi tutti i sentimenti legati alla quarantena, cioè: rabbia, nei confronti di chi non rispetta le regole, felicità, per la bella stagione in arrivo nonostante tutto, apatia, un senso di vuoto che ogni tanto si impossessa di me. La scelta della freccia è perché questi tre sentimenti si ripetono all’infinito durante tutte queste giornate sempre uguali. S.N. classe 2B"Sfruttare ogni singola ora, ogni singolo minuto e ogni singolo secondo cercando di non sprecarne neanche uno… sarà ciò che farà sì che tutto questo tempo non venga reso inutile." A.G. classe 2BHo voluto realizzare un medico italiano che tiene sulle proprie braccia la penisola italiana. Nella realizzazione a colore della tavola ho utilizzato la tecnica dei puntini. Ho scelto di realizzare la tavola con dei punti per rappresentare in maniera iconica le vittime e le persone infettate in Italia. P.D.M. classe 2B.. Mi sono ispirata a una poetessa, Emily Dickinson, che parlava delle radici dell’albero, tanto grandi e tanto importanti quanto lo è l’albero stesso. L’ho scelto come metafora, perché ciò che mostriamo al mondo non è mai ciò che siamo veramente. (...) Stando da soli e isolati si può raggiungere una conoscenza più profonda di se stessi, e magari dopo averla conosciuta la si può anche migliorare. Se le radici migliorano, migliora anche l’albero. I.V. classe 3BAvevo pensato di raffigurare un piccolo particolare della natura, (...) per indicare (…) che siamo privati di un sacco di cose, ci concentriamo su ciò che abbiamo e ci rendiamo conto di ciò che è veramente importante. T. T. classe 3BCon la stanza nuda ho voluto rappresentare il vuoto per aver perso i nostri spazi, le nostre abitudini e la nostra classe, la sagoma da sola in fondo alla stanza per rappresentare la solitudine e il vortice di visi, banchi e oggetti per rappresentare i ricordi che al momento sono l'unica cosa che abbiamo essendo distanti da tutti a causa della quarantena per il Covid-19. A. G. classe 3B