Audiolibri per tutti in Val Resia

In questo periodo di emergenza durante il quale l’azione più importante che possiamo e soprattutto dobbiamo fare è stare a casa, le idee su come stare vicini alla popolazione sono state tante.

Forti del fatto che i mezzi di comunicazione sono di grandissimo aiuto in questa situazione, la Biblioteca Comunale di Resia, in stretta collaborazione con il dottor Gianluca Da Lio, originario della Val Resia e di professione attore e formatore teatrale, ha pensato di proporre una forma di lettura diversa e forse ancora poco esplorata dagli utenti della zona: l’audiolibro.

Attraverso l’iscrizione ad un gruppo Whatsapp chiuso, gli utenti possono godere dell’ascolto di un grande classico, non più coperto da diritti d’autore, attraverso la voce di Gianluca Da Lio. Il libro viene letto a capitoli pubblicati sul gruppo ogni due giorni: ciò per dare il tempo ai partecipanti di ascoltare in totale tranquillità ogni parte del volume.

Per potersi iscrivere è necessario contattare la Biblioteca Comunale tramite telefonata allo 0433 53554, oppure inviando un’e-mail a biblio_museo@libero.it.

La Biblioteca Comunale, pur se chiusa al pubblico, rimane sempre attiva con proposte alternative e disponibile per informazioni negli orari di sempre: lunedì 9-12, martedì 14-18, mercoledì e giovedì 9-12, venerdì 14-18.