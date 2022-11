Aurora Ruffino ospite a Leggermente

Sarà Aurora Ruffino la prossima ospite di Leggermente, sabato 12 novembre alle 21, al Cinema Splendor di San Daniele del Friuli. L’evento sarà condotto, come da tradizione della rassegna, dall’ideatore e direttore artistico Paolo Patui.

Aurora Ruffino esordisce come attrice nel film “La solitudine dei numeri primi”. Dopo il debutto si trasferisce a Roma per studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia, conseguendo il diploma nel 2013. Diventa nota al grande pubblico per il ruolo di Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie “Questo nostro amore”. Partecipa al video musicale ufficiale dei Modà della canzone "Se si potesse non morire", colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue, dove recita nel ruolo di Silvia. Nel 2014 è tra i protagonisti della serie televisiva “Braccialetti rossi”, dove interpreta Cris, una ragazza che soffre di anoressia, e di Una Ferrari per due. Torna a lavorare in “Braccialetti rossi” e in “Questo nostro amore” nelle stagioni successive e nel 2018 partecipa anche alle seconde stagioni di “Non dirlo al mio capo” e de “I Medici”, in cui interpreta il ruolo di Bianca de' Medici. Nel 2022 è una dei protagonisti della serie televisiva corale “Noi”.

Dopo l’evento con Aurora Ruffino, attrice capace di una fresca empatia e con alle spalle una storia personale complessa e toccante toccherà a Giada Messetti, una ragazza friulana sulle orme di Marco Polo a svelare i misteri della Cina di ieri e di oggi. E, in seguito, chi meglio di Nives Meroi potrà parlarci dei ghiacciai che si sciolgono, delle montagne che si sgretolano e della natura che più che matrigna si sente madre offesa? Infine, ecco Elsa Martin cantante e compositrice meravigliosa, anima piena di good vibrations.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno della Regione, del Comune di San Daniele, della Biblioteca Guarneriana, della Fondazione Friuli e alla collaborazione di Bottega Errante Edizioni, di Puntozero e della libreria W. Meister. Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Prenotazioni a info@leggermente.it o whatsApp 3393697658