Autunno letterario online a Tolmezzo

Dopo l’annullamento del Maggio Letterario e dell’Autunno Letterario a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso, il Comune di Tolmezzo promuove tre appuntamenti in collegamento video con autori e scrittori. I protagonisti di questi incontri saranno Romina Casagrande, Gabriella Greison, Paola Deffendi, Claudio Regeni e Alessandra Ballerini. Nomi già previsti inizialmente nelle programmazioni della rassegna letteraria e che ora diverranno gli ospiti degli eventi realizzati “a distanza”.



“Abbiamo voluto dare comunque un segnale: la cultura non si ferma e, anche se con altre modalità, cerchiamo di offrire momenti di coinvolgimento e divulgazione alla nostra città. Lo facciamo con alcuni degli autori già coinvolti per i nostri incontri letterari, mentre rimandiamo gli altri in presenza l’anno prossimo” commenta l’assessore alla cultura Marco Craighero. “Con la biblioteca, inoltre – aggiunge l’assessore - stiamo studiando alcuni altri appuntamenti con esponenti del mondo culturale che andranno ad ampliare ulteriormente il panorama delle iniziative online, per non far mancare, seppur con strumenti differenti dal solito e “a distanza”, occasioni di arricchimento personale e di stimolo”.



Si parte venerdì 27 novembre con Romina Casagrande che presenterà, in dialogo con Veronica Urban, il suo romanzo “I bambini di Svevia”. Laureata in Lettere a indirizzo classico, appassionata di leggende e folklore, autrice di racconti ispirati ai miti e alle tradizioni dell’arco alpino e di romanzi storici, attraverso la sua opera in cui racconta di un’amicizia tra due bambini, porta alla luce una pagina dimenticata della nostra storia: quella dei bambini di Svevia, piccoli che, per tre secoli e fino alla seconda guerra mondiale, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le montagne per raggiungere le fattorie dell’Alta Svevia ed essere venduti nei mercati del bestiame.Si proseguirà poi martedì 1 dicembre con l’intervento di Gabriella Greison che racconterà il suo romanzo “Ucciderò il gatto di Schrödinger" attraverso un suggestivo e coinvolgente monologo, con il quale la nota scrittrice e divulgatrice scientifica – definita il volto rivoluzionario della scienza in Italia – affronta la grande sfida di rendere narrativa, comprensibile e affascinante per tutti la fisica quantistica. È la storia romanzata della vita di Erwin Schrödinger, lo scienziato per antonomasia della fisica quantistica, che qui diviene l’amico immaginario di una giovane donna in tormento esistenziale.Terzo e ultimo appuntamento di questo “Autunno Letterario online” è, venerdì 11 dicembre, l’incontro con i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni che, insieme all’avvocato Alessandra Ballerini e con la moderazione dell’assessore alla cultura Marco Craighero, racconteranno la loro battaglia per avere giustizia raccolta nel libro "Giulio fa cose", partendo dalla scomparsa del giovane ricercatore il 25 gennaio 2016 a Il Cairo, passando per le mancanze della politica italiana ed europea, fino ai grandi movimenti popolari a sostegno della ricerca della verità su una vicenda che è ancora aperta e su cui va ancora posta tutta l’attenzione possibile.Gli incontri sono organizzati dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con l’associazione Aps Reset, la cooperativa Arteventi e la Consulta Giovani di Tolmezzo. Si terranno tutti alle ore 18 e si potrà accedere liberamente al collegamento online dal sito web, dalla pagina Facebook e dal canale YouTube del Comune di Tolmezzo.Maggiori info sul programma e gli appuntamenti su www.comune.tolmezzo.ud.it, 0433 487987–487961 cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it e sulla pagina Facebook del Comune di Tolmezzo.